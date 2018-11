Nach dem Bekanntwerden einer Masche, mit der Banken und Aktienhändler die deutschen Steuerzahler um Millionen Euro betrogen haben sollen, fordern Oppositionspolitiker eine umfassende Untersuchung. "SPD-Finanzminister Scholz muss den Kampf gegen Steuerraub endlich zur Chefsache erklären, den Kuschelkurs mit der Finanzindustrie beenden und zur Aufklärung und Verhinderung solcher Betrügereien eine Experten-Taskforce einsetzen", schrieb Grünen-Fraktionsvorsitzender Anton Hofreiter in einer Mitteilung.

Im Finanzministerium herrsche ein gravierendes Verantwortungsdefizit, so Hofreiter. Es sei "unverständlich, dass die zentralen Lehren aus den Cum-Ex und Cum-Cum-Skandalen der letzten Jahre nicht gezogen wurden und immer noch viel zu wenig gegen organisierten Steuerraub unternommen wird".

Der finanzpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Florian Toncar, forderte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur das Einsetzen eines unabhängigen Sonderermittlers. Deutschland brauche ein betrugssicheres System für die Rückerstattung von Kapitalertragssteuern.

Auch der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken, Fabio de Masi, verlangte gegenüber der dpa eine Untersuchung der Vorwürfe. Das Bundeszentralamt für Steuern und die Finanzaufsicht BaFin sollten dafür eine "starke Task Force" schaffen. Die Enthüllungen seien außerdem eine "Blamage" für Minister Scholz. Linken-Parteichef Bernd Riexinger sekundierte auf Twitter, der Staat müsse nun "endlich richtig durchgreifen".

Das ist jetzt der xte #Steuerskandal um die #Kapitalertragssteuer. Vor aller Augen tanzen Reiche und Multis auf unserer Nase rum. Ein Staat und eine #Bundesregierung, die noch ein wenig Selbstachtung hat, muss hier endlich richtig durchgreifen.#cumfake #cumcum #CumEx #cumExFiles — Bernd Riexinger (@b_riexinger) 22. November 2018

Recherchen von WDR und "Süddeutscher Zeitung" zufolge untersucht die Staatsanwaltschaft Köln einen möglichen neuen Steuerbetrug mit Aktiengeschäften, der in Anlehnung an die vorangegangenen Skandale "Cum-Fake" genannt wird. Dabei wurde offenbar mit speziellen Papieren, sogenannten ADR (Amercian Depositary Receipts), betrogen.

So funktioniert "Cum-Fake"

ADR werden in den USA quasi als Ersatz für Aktien ausländischer Firmen gehandelt. Das Prinzip funktioniert so: Eine Bank kauft Aktien einer Firma in deren Heimatland und lagert diese in einem Depot. In einem anderen Land werden nun nach dem jeweiligen Landesrecht Hinterlegungsscheine ausgegeben. Wer diese kauft, erwirbt das Recht, sie gegen die echten Aktien einzutauschen. Nach Erkenntnissen von US-Ermittlern sind in zahlreichen Fällen aber solche Papiere ausgegeben worden, ohne dass die Banken die betreffenden Aktien hinterlegt hatten.

Die Inhaber dieser sogenannten Vorab-ADRs sollen dann deutsche Finanzbehörden getäuscht und Steuererstattungen kassiert haben, obwohl zuvor gar keine Steuern auf Dividenden gezahlt worden waren. Insofern ähnelt die neue Masche den Cum-Ex-Modellen. Cum-Ex steht für den Handel von Aktien mit (Cum) und ohne (Ex) Dividende, um Steuern zu sparen.

In den USA laufen bereits mehrere Verfahren wegen Betrügereien mit ADR. Auch die Deutsche Bank ist davon betroffen. Sie einigte sich im Juli mit der US-Börsenaufsicht SEC auf einen Vergleich und zahlte ihr 75 Millionen Dollar wegen unsauberer Handhabung von ADR-Papieren in den Jahren 2011 bis 2016.

Der Chef der Deutschen Steuergewerkschaft, Thomas Eigenthaler, sagte dem "Tagesspiegel" in Bezug auf die neuen Vorwürfe: "Wir laufen der Entwicklung immer hinterher." Die deutschen Finanzämter seien schon froh, wenn sie normale Steuererklärungen gut bearbeiten können. Die "Weiße-Kragen-Kriminalität" sei kaum in den Griff zu bekommen: "Wir fahren mit dem Fahrrad einem Ferrari hinterher."