Prognose der EU-Kommission Eurozone wächst so stark wie seit zehn Jahren nicht mehr

Die Europäische Kommission hat ihre Wachstumsprognose für die Eurozone und viele Mitgliedsländer teils deutlich angehoben. Wie die Kommission mitteilte, erwartet sie in diesem Jahr ein Wirtschaftswachstum im Euroraum von 2,2 Prozent. Dies wäre der höchste Zuwachs seit zehn Jahren. Bei ihrer vorangegangenen Prognose im Frühjahr war die Kommission noch von 1,7 Prozent ausgegangen. Für das kommende Jahr wurde die Prognose von 1,8 auf 2,1 Prozent angehoben. Für 2019 werden 1,9 Prozent veranschlagt.

EU-Vizepräsident Valdis Dombrovskis sagte, die Wirtschaft entwickele sich insgesamt gut. "Wirtschaft und Beschäftigung wachsen robust, die Investitionen ziehen an und die öffentlichen Defizite und Schuldenstände gehen allmählich zurück." Es bestünden jedoch erhebliche Unterschiede zwischen den Mitgliedsländern, insbesondere am Arbeitsmarkt. In viele Ländern herrsche dort eine "starke Unterauslastung" - mit anderen Worten: es gibt immer noch zu viele Arbeitslose. Das sei auch ein Grund dafür, dass die Löhne so ungewöhnlich langsam steigen.

Spitzenreiter beim Wirtschaftswachstum unter den 19 Euroländern dürfte erneut Malta werden - ein Land, das aktuell wieder in der Diskussion steht, weil es als Steueroase gilt. Hier erwartet die EU-Kommission für 2017 ein Plus von 5,6 Prozent.

Kräftig anziehen werde die Konjunktur auch in Irland (4,8 Prozent) und Slowenien (4,7 Prozent). Die deutsche Wirtschaft wächst laut Prognose 2017 mit 2,2 Prozent genau so schnell wie der gesamte Euroraum. Danach schwächt sich die Entwicklung nur leicht ab (siehe Grafik).

Die anderen großen Länder Frankreich und Italien hängen der Kommission zufolge 2017 bis 2019 jeweils der Entwicklung in der Währungsunion hinterher. In Frankreich pendelt das Wachstum um rund 1,6 Prozent, in Italien dürfte sich das Plus von 1,5 Prozent in diesem Jahr bis 2019 auf 1,0 Prozent verlangsamen.

Für Spanien erwartet die Kommission für 2017 ein Wachstum von 3,1 Prozent. Die Verfassungskrise um Katalonien habe die Märkte bislang kaum bewegt. Allerdings sei noch nicht abzuschätzen, wie sich der Konflikt in den kommenden Jahren auf das Wachstum auswirkt.