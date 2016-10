Rechnungshof 5,5 Milliarden Euro EU-Gelder fehlerhaft ausgegeben

Allein im vergangenen Jahr sind 5,5 Milliarden Euro aus dem EU-Haushalt für Projekte ausgegeben worden, die eigentlich keinen Anspruch auf EU-Hilfen hatten. Die Mittel seien ohne Rechtsgrundlage eingesetzt worden, stellt der Europäische Rechnungshof in seinem Jahresbericht für 2015 fest. Die Summe entspricht 3,8 Prozent des gesamten EU-Haushalts. (Hier finden Sie den Jahresbericht in kurzer und in langer Fassung, jeweils als PDF-Datei.)

Damit wurden etwas weniger Mittel fehlerhaft ausgegeben als noch 2014. Damals waren es 6,3 Milliarden Euro beziehungsweise 4,4 Prozent des gesamten Haushalts. Dennoch habe sich die Situation im Vergleich zu den Vorjahren nicht signifikant verbessert, sagte Rechnungshof-Präsident Klaus-Heiner Lehne. Jede Fehlerquote, die über zwei Prozent liege, müsse als zu hoch angesehen werden.

Allerdings dürfe die hohe Fehlerquote nicht als Maß für Betrug, Ineffizienz oder Verschwendung verstanden werden, sagte Lehne. Wenn der Rechnungshof Betrug vermutet, leitet er die Fälle an das Betrugsbekämpfungsamt der Europäischen Union (Olaf) weiter. Die Olaf-Beamten sind dann für weitere Ermittlungen in Zusammenarbeit mit den Behörden in den Mitgliedstaaten zuständig. Im vergangenen Jahr meldete der Rechnungshof zwölf solcher Fälle.

Wenn hingegen EU-Mittel ohne Rechtsgrundlage eingesetzt werden, beruht das meist auf typischen Fehlern. Dazu gehören laut Rechnungshof Verstöße gegen die Vorschriften für die Vergabe öffentlicher Aufträge. Sowohl die EU-Kommission als auch die Mitgliedstaaten selbst sind dem Bericht zufolge in etwa zu gleichen Teilen für die Fehlzuteilung der EU-Gelder verantwortlich.

Warnung vor Vertrauensverlust

Als Beispiel für fehlerhafte Ausgaben nennen die Prüfer ohne genauere Angaben ein mit EU-Mitteln gefördertes Straßenbauprojekt in Deutschland. Dabei wurden zusätzliche Bauleistungen, die mehr als 50 Prozent des ursprünglichen Auftragswerts ausmachten, ohne Bieterwettbewerb direkt an denselben Auftragnehmer vergeben.

Weitere Beispiele seien zu hoch angesetzte Personalkosten bei der Entwicklung von Cloud-Computerdiensten oder die Auszahlung von Geldern an kleine und mittelständische Unternehmen in Tschechien, Italien und Polen, die diese EU-Gelder nicht hätten bekommen dürfen. Noch immer werden auch Fälle festgestellt, in denen Landwirte Flächen falsch deklarieren. So erhalten sie Beihilfen, die ihnen gar nicht zustehen.

Rechnungshof-Chef Lehne warnte vor den Folgen der Schlamperei: "Wie können uns die Menschen auch nur im Ansatz vertrauen, wenn sie nicht davon überzeugt sind, dass wir gut auf ihr Geld achten und ordentlich darüber Buch führen?" Viele Europäer hätten aufgrund der wirtschaftlich schwierigen Zeiten, der Flüchtlingskrise und der Brexit-Entscheidung der Briten ohnehin schon das Vertrauen in die EU-Institutionen verloren.