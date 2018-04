Norddeutschland Arbeitgeber wollen Geld von Beschäftigten für neuen Feiertag

In der Debatte über die Einführung eines zusätzlichen Feiertags in den norddeutschen Bundesländern verlangen die Arbeitgeber einen finanziellen Ausgleich durch die Beschäftigten.

In der "Bild"-Zeitung brachte der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände, Steffen Kampeter, eine Erhöhung ihres Beitrags zur Pflegeversicherung ins Spiel. Der Reformationstag am 31. Oktober ist neuer gesetzlicher Feiertag in Hamburg.

Kampeter verwies auf eine bundesgesetzliche Regelung, derzufolge der Beitrag der Arbeitnehmer zur Pflegeversicherung als Ausgleich für die Einführung eines zusätzlichen Feiertags um 0,5 Prozentpunkte steigen muss. Ein Sprecher des Bremer Senats wies diese Darstellung zurück.

Demnach greift dies nur, falls ein weiterer Feiertag immer auf einen Werktag fallen sollte. Bei dem im Norden favorisierten Reformationstags am 31. Oktober sei das aber nicht der Fall.

Die vier norddeutschen Länder Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg und Bremen haben gemeinsam die Einführung des neuen Feiertags angestrebt, um ein Ungleichgewicht zu den übrigen Ländern zu beseitigen. Die Landtage von Schleswig-Holstein und Hamburg machten den Reformationstag bereits zum Feiertag, in Niedersachsen und Bremen steht das noch aus.