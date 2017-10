Konjunktur Regierung korrigiert Wachstumsprognose stark nach oben

Der Aufschwung in Deutschland geht unvermindert weiter. Die Konjunkturexperten der Bundesregierung korrigieren ihre Wachstumsprognose deshalb deutlich nach oben: Nach derzeitigem Stand rechnen sie für dieses Jahr mit einem Plus bei der Wirtschaftsleistung in Deutschland von 1,9 Prozent. Bislang waren sie von 1,5 Prozent ausgegangen. 2018 soll die Wirtschaft sogar um rund zwei Prozent zulegen.

Damit passen die Regierungsexperten unter Federführung des Bundeswirtschaftsministeriums ihre Prognose an die der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute an, die ihre Voraussage in der vergangenen Woche veröffentlichten. (Diese Meldung stammt aus dem SPIEGEL. Den neuen SPIEGEL finden Sie hier.)

Grund für den anhaltenden Aufschwung ist vor allem die robuste Konsumnachfrage. Aber auch der Export und vermehrte Investitionen treiben das Wachstum. Am Montag zurren die Abteilungsleiter der beteiligten Ressorts das Zahlenwerk endgültig fest, gegen Ende der Woche stellt Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) es öffentlich vor.