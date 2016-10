Vermögens-Ranking Das sind die reichsten Deutschen

Platz neun: Klaus-Michael Kühne

Kühne + Nagel, Schweiz; Hapag-Lloyd, Hamburg (9,4 Mrd Euro)



Klaus-Michael Kühne gehört zu den wenigen Milliardären, die öffentlich sichtbar auch irrationale Entscheidungen treffen - denn anders ist sein Engagement beim siechenden Fußballklub Hamburger SV nicht zu erklären. Seit Jahren pumpt er Millionen in den Verein, aber außer zwei haarscharf abgewendeten Abstiegen in den vergangenen beiden Spielzeiten ist wenig dabei herausgesprungen. Und der Saisonstart des Traditionsklubs lässt nicht unbedingt erwarten, dass es dieses Jahr besser läuft. Immerhin: Beim Fußballgeschäft zählt immer auch die emotionale Rendite - und leisten kann sich Kühne die Überweisungen an den HSV* allemal. Sein Logistikkonzern Kühne + Nagel (Umsatz: 18 Milliarden Euro) läuft so gut, dass sich der knorrige Patriarch sorgenfrei diversen anderen Unternehmungen widmen kann: Ob er nun ein neues Luxushotel in Hamburg bauen lässt, bei der Güterbahnfirma VTG einsteigt oder sein (allerdings ebenfalls bisher wenig erbauliches) Investment in die Reederei Hapag-Lloyd pflegt. Das alles dient, so ließ Kühne wissen, der Diversifizierung.