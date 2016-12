Ost-West-Angleichung Höhere Renten - welche Finanzierung ist gerecht?

Selbst für langjährige Beobachter der Bundespolitik war so etwas neu. Da einigt sich eine Koalition auf eine Reform, die jährlich mehrere Milliarden Euro kostet - aber nicht darauf, wer das am Ende eigentlich bezahlen soll. So geschehen Ende November: Seitdem ist klar, dass die Renten in Ost- und Westdeutschland angeglichen werden. Das werde aus Steuermitteln bezahlt, teilte das SPD-geführte Sozialministerium mit. Das CDU-geführte Finanzministerium widersprach sogleich: Die Kosten trage die Rentenkasse.

Nun haben sich Sozialministerin Andrea Nahles (SPD) und Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) geeinigt, und auf den ersten Blick scheint es eine salomonische Lösung zu sein: Beitrags- und Steuerzahler kommen je zur Hälfte für die Reform auf. Wenn sie vom Jahr 2025 an voll greift, soll sie rund 3,9 Milliarden Euro im Jahr kosten, zwei Milliarden Euro davon trägt der Bund durch einen höheren Zuschuss.

So ganz ausgeglichen ist die Belastung aber nicht: In sieben Stufen werden die Ostrenten von 2018 an auf Westniveau erhöht, was bereits im ersten Jahr 600 Millionen Euro kostet. Der Bund erhöht seinen Zuschuss aber erst vom Jahr 2022 an, und zwar mit anfangs 200 Millionen Euro um weit weniger als die Hälfte der Kosten. Dadurch wird die Rentenkasse zu Beginn der Ost-West-Angleichung deutlich stärker belastet als der Bundeshaushalt.

Kritik von beiden Seiten

Noch weitaus grundsätzlicher ist die Kritik, die der Bundesregierung von ihren eigenen Beratern entgegenschlägt: "Der Sozialbeirat erneuert seine Forderung, dass gesamtgesellschaftliche Leistungen nicht aus Beiträgen gezahlt werden sollen", schrieb das Expertengremium in einem Anfang Dezember veröffentlichten Gutachten ausdrücklich mit Bezug auf die Angleichung der Ost- und Westrenten. Eine Haltung, die bislang auch Nahles selbst entschieden vertreten hatte.

Dass man die Angelegenheit aber auch ganz anders sehen kann, macht ein Kommentar in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" deutlich. Die Angleichung der Ostrenten sei eine "originäre Aufgabe der Rentenversicherung", die "die Beitragszahler zu stemmen" hätten, heißt es darin. Schäuble hat demnach wider besseres Wissen nachgegeben, quasi um des lieben Friedens willen. Wer den Kompromiss aus dieser Richtung kritisiert, weist gern darauf hin, dass der Bund ohnehin rund 85 Milliarden Euro im Jahr für die Rente ausgibt - also mehr als ein Viertel des kompletten Haushalts.

Wie kann es zu solch vollkommen gegensätzlichen Einschätzungen eines doch scheinbar eindeutigen Sachverhalts kommen? Um diese Frage zu beantworten, lohnt es sich, die Finanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung näher zu betrachten.

Der Staat ist seit jeher Finanzier

Anders als oft verkürzt beschrieben, finanziert sich die Rentenkasse nicht allein aus den Beiträgen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern - und hat es auch nie getan. Seit jeher schoss auch der Staat erheblich aus Steuermitteln zu. Das wird deutlich, wenn man sich die Anteile der Einnahmen der Rentenkasse im Zeitverlauf seit 1957 ansieht:

Rentenkasse: Wer zahlt Anteile an Einnahmen der Gesetzlichen Rentenversicherung in Prozent, im Jahr... *Vermögenserträge, Erstattungen, Ausgleichszahlungen, Sonstige Einnahmen; Quelle: Deutsche Rentenversicherung

Die Grafik belegt: Ende der Fünfzigerjahre schoss der Bund - trotz annähernder Vollbeschäftigung und einer wesentlich günstigeren Alterspyramide - mit rund 24 Prozent einen höheren Anteil zur Rentenkasse zu als derzeit (rund 23 Prozent).

In der Folge sank der Anteil des Bundeszuschusses aber stark und erreichte Mitte der Siebzigerjahre einen Tiefstand von rund 14 Prozent. Das lag an dem Mechanismus, mit dem der Bundeszuschuss berechnet wurde: Er stieg jeweils so stark wie die Löhne und Gehälter. Weil die Ausgaben der Rentenversicherung aber viel stärker wuchsen, verringerte sich der Anteil des Bundeszuschusses entsprechend.

Wieso steuert der Staat aber überhaupt einen erheblichen Anteil zur Rentenkasse bei? Dafür gibt es hauptsächlich zwei Gründe:

Erstens erfüllt die Rentenversicherung gesamtgesellschaftliche Aufgaben , die auch von der gesamten Gesellschaft - also aus Steuermitteln - bezahlt werden müssen.

, die auch von der gesamten Gesellschaft - also aus Steuermitteln - bezahlt werden müssen. Zweitens erbringt die Rentenversicherung auch versicherungsfremde Leistungen - zahlt also auch an Empfänger, die dafür nie gleichwertige Beiträge geleistet haben.

Diese Definitionen sind reichlich schwammig. Ist es bereits eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, wenn die Rentenversicherung die Last der demografischen Entwicklung tragen muss - also zunehmend mehr Rentner zunehmend weniger Beitragszahlern gegenüberstehen, weil die Gesellschaft überaltert?

Und auch bei den versicherungsfremden Leistungen herrscht oft Unklarheit. Zwar ist weitgehend unstrittig, dass zum Beispiel Hinterbliebenenrenten für Ehepartner dazugehören, die selbst nie in die Rentenkasse eingezahlt haben. Auch bei den Frühverrentungswellen in den Neunzigerjahren, bei denen Scharen von Versicherten bereits mit Anfang 50 ohne Abschläge in den Ruhestand gingen, ist die Sache relativ klar.

Politische Entscheidungen

Aber das Beispiel der Ost-West-Angleichung ist weniger eindeutig. Handelt es sich um eine längst überfällige Gleichstellung aller Versicherten, die innerhalb der Rentenversicherung erfolgen muss? Oder handelt es sich doch um Folgekosten der deutschen Wiedervereinigung, für die die gesamte Gesellschaft aufkommen muss? Auch Wissenschaftler und neutrale Experten kommen zu unterschiedlichen Antworten auf viele dieser Fragen, eine objektiv eindeutige Bewertung gibt es oft nicht.

Letztendlich müssen diese Fragen also politisch entschieden werden.

Immerhin zahlt der Bund seit Ende der Neunzigerjahre - formal sauber - Beiträge für Eltern während der Kindererziehungszeiten, allein im vergangenen Jahr mehr als zwölf Milliarden Euro. Konkret teilten sich die knapp 85 Milliarden Euro, die 2015 aus Bundesmitteln in die Rentenkasse flossen, wie folgt auf:

Von den rund 85 Milliarden Euro waren also lediglich rund 62,5 Milliarden Euro echte Bundeszuschüsse.

Die Höhe dieser Bundeszuschüsse ergibt sich übrigens nicht - wie zu vermuten wäre - aus einer detaillierten Berechnung der Kosten der gesamtgesellschaftlichen Ausgaben und versicherungsfremden Leistungen. Auch sie sind im Grunde Ergebnis rein politischer Entscheidungen. So koppelte die schwarz-gelbe Koalition 1992 die Erhöhung des Bundeszuschusses nicht mehr allein an die Entwicklung der Löhne und Gehälter, sondern auch an die des Beitragssatzes. Dadurch stieg der Bundeszuschuss in der Folge wesentlich stärker.

Die rot-grüne Bundesregierung führte dann im Jahr 1998 einen "Zusätzlichen Bundeszuschuss" ein, der damals einem Prozentpunkt der Einnahmen aus der Umsatzsteuer entsprach. Seitdem wächst dieser Bundeszuschuss im gleichen Maße wie die Umsatzsteuereinnahmen und liegt derzeit bei 10,6 Milliarden Euro.

Nur zwei Jahre später erfand Rot-Grün den "Erhöhungsbeitrag zum zusätzlichen Bundeszuschuss", der zu Beginn aus der Ökosteuer finanziert wurde - Stichwort: Tanken für die Rente. Seitdem aber erhöht sich dieser Posten nicht etwa analog den Ökosteuer-Einnahmen, sondern wiederum analog den Löhnen und Gehältern. 2015 betrug er 11,6 Milliarden Euro.

Der Grund für die massive Erhöhung der Bundeszuschüsse unter Rot-Grün war im Übrigen das Bestreben, die Beitragssätze nicht zu stark steigen zu lassen - so sollte die damals hohe Arbeitslosigkeit bekämpft werden. Wenn man es so sehen will, kann auch das durchaus eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sein, die höhere Steuermittel für die Rentenkasse rechtfertigt.