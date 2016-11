Gipfel im Kanzleramt Koalition einigt sich auf Ost-West-Rentenangleichung

Union und SPD haben sich darauf verständigt, die Renten in Ost- und Westdeutschland bis 2025 anzugleichen. Das erfuhren die Nachrichtenagenturen dpa und Reuters am Donnerstagabend nach einem Gipfeltreffen der Koalition im Kanzleramt aus Koalitionskreisen.

Die Angleichung der Ostrenten auf das Westniveau soll demnach im Jahr 2018 beginnen. Bis 2025 sollen dann alle Rentenwerte angepasst sein.

Die Partei- und Fraktionsvorsitzenden von Union und SPD waren mit Sozialministerin Andrea Nahles (SPD) und Finanzminister Wolfgang Schäuble zusammengekommen, um über strittige Fragen in der Rente zu beraten.

Streitpunkte waren weiterhin das künftigen Rentenniveau und die Höhe der Beitragssätze. Hier erzielten die Koalitionspartner dem Vernehmen nach keine Einigung. Dies dürfte daher Thema im Wahlkampf werden. Das gilt auch für die CSU-Forderung nach einer Ausweitung der Mütterrente.

Fortschritte erzielten Union und SPD hingegen bei den Renten für Erwerbsgeminderte und der betrieblichen Altersversorgung

Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen früher aus dem Job aussteigen müssen und Erwerbsminderungsrente bekommen, sollen bessergestellt werden. Künftig sollen ihre Renten so berechnet werden, als ob sie bis 65 Jahre gearbeitet hätten, nicht wie heute bis 62. Die Verbesserungen sollen im Zeitraum zwischen 2018 und 2024 erfolgen. Die bestehenden Abschläge bleiben unverändert.

Die Koalition will zudem die betriebliche Altersversorgung stärken. Der entsprechende Gesetzentwurf soll zügig in den Bundestag eingebracht und verabschiedet werden. Für die im Koalitionsvertrag vereinbarte solidarische Lebensleistungsrente sollen weiterhin unterschiedliche Modelle geprüft werden.

Bei der Zukunftsfrage der längerfristigen Weiterentwicklung der Rente angesichts des Älterwerdens der Gesellschaft waren keine großen Reformschritte erwartet worden. An diesem Freitag will Nahles in Berlin ein Gesamtkonzept vorstellen.