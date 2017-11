Volle Kassen Rente soll 2018 um mehr als drei Prozent steigen

Die Renten in Deutschland sollen einem Medienbericht zufolge 2018 im Schnitt um mehr als drei Prozent erhöht werden. Das Plus werde in den alten Ländern voraussichtlich 3,1 Prozent und in Ostdeutschland 3,2 Prozent betragen, berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) unter Berufung auf einen Entwurf des Rentenversicherungsberichts der Bundesregierung.

Bereits im Oktober war bekannt geworden, dass in der Rentenversicherung der Beitragssatz Anfang 2018 um 0,1 Prozentpunkte auf 18,6 Prozent sinken könnte. Dem Kanzleramt liegt ein Entwurf einer entsprechenden Verordnung des Arbeitsministeriums vor, die auf einer Kabinettssitzung am 22. November beschlossen werden soll.

Auch der Erhöhung der Renten müsste die Regierung erst zustimmen. Ein Standardrentner, der 45 Jahre lang durchschnittlich verdiente und entsprechende Beiträge einzahlte, erhalte etwa 43 Euro mehr im Monat, berichten die RND-Zeitungen unter Berufung auf den Entwurf. Bis 2031 sollen die Renten demnach um insgesamt 36 Prozent steigen - das entspräche einem Plus von im Schnitt 2,2 Prozent pro Jahr.

Die Rentenkassen gelten derzeit als gut gefüllt. Die Präsidentin der Rentenversicherung Bund, Gundula Roßbach, hatte dennoch zuletzt vor steigenden Ausgaben gewarnt - etwa durch die geplante Erhöhung der umstrittenen Mütterrente. Die Beiträge könnten dadurch wieder steigen. Außerdem wird auch Altersarmut zu einem immer größeren Problem.