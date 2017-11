Gute Arbeitsmarktlage Rentenbeitrag soll auf 18,6 Prozent sinken

Nicht nur Rentner dürften sich bald über steigende Zahlungen aus der gut gefüllten Rentenkasse freuen. Auch die Einzahlenden profitieren: Der Beitragssatz für die gesetzliche Rente sinkt Anfang kommenden Jahres voraussichtlich leicht um 0,1 Prozentpunkte auf 18,6 Prozent. Das teilte der Vorstandsvorsitzende der Rentenversicherung, Alexander Gunkel, am Dienstag mit. Die Bundesregierung dürfte den Schritt per Verordnung vollziehen.

Grund für die positiven Rentenfinanzen sind die gute Konjunktur und Beschäftigungslage. Bis zum Jahr 2022 könnte der Rentenbeitrag dann voraussichtlich stabil bleiben. 2023 dürfte er wieder auf 18,7 Prozent steigen. 2024 wird eine Steigerung auf 19,8 Prozent vorausgesagt. Dann dürfte der Beitragssatz mit dem Eintritt weiterer geburtenstarker Jahrgänge in die Rente schrittweise weiter steigen, bis er im Jahr 2030 bei voraussichtlich 21,6 Prozent liegt. Soweit die Prognose.

Auch die rund 21 Millionen Rentner dürfen sich freuen. Sie können im Sommer mit einem deutlichen Plus ihrer Bezüge von gut drei Prozent rechnen. Voraussetzung ist laut Gunkel, dass sich Löhne und Gehälter wie derzeit prognostiziert entwickeln. Zum 1. Juli dieses Jahres war die Rente in Westdeutschland um 1,90 Prozent gestiegen, in den neuen Ländern um 3,59 Prozent.

Kritik an den Rentenplänen

So erfreulich die Pläne für die Renten klingen, sie schüren auch Kritik: So hatte sich die IG Metall gegen eine Beitragssenkung gestellt. "Statt heute die Beiträge zu senken, sollte die Regierung an morgen denken und angemessene Rücklagen bilden", sagte Vorstandsmitglied Hans-Jürgen Urban. Nötig sei es, die Rentenversicherung zur Erwerbstätigenversicherung zu entwickeln, in die auch Selbstständige, Beamte und Parlamentarier einzahlen, sagte der Gewerkschafts-Spitzenfunktionär.

Über die Beitragsentwicklung sagte Urban: "Die Reduzierung des Beitragssatzes um 0,1 Prozentpunkte bringt für einen Durchschnittsverdiener eine Entlastung von knapp 1,60 Euro im Monat." Er warnte davor, dass die Beschäftigen die Senkung spätestens ab 2023 bitter bezahlen müssten. Wegen des Übertritts immer mehr geburtenstarker Jahrgänge in die Rente steige dann der Beitragssatz über viele Jahre. Gleichzeitig werde das Rentenniveau kontinuierlich sinken, mahnte Urban.