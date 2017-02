Nobelpreisträger Shiller "Es ist Angst, die den Boom befeuert"

Es scheint, als gäbe es in diesen Tagen zwei parallele Universen.

Im ersten wird alles unsicherer: Mit der EU wurschtelt sich der größte Wirtschaftsraum der Welt das achte Jahr in Folge durch Griechenlands Schuldenkrise, immer hart an der Grenze zum Crash. Neben Großbritannien liebäugeln weitere Länder mit dem Austritt aus der Europäischen Union. In den USA schickt sich Präsident Donald Trump an, die Globalisierung zurückzudrehen und über Jahrzehnte gewachsene Lieferketten zu zertrümmern.

Das andere Universum ist das des großen Geldes. In New York etwa quittiert der Dow Jones Trumps Tiraden mit Sprüngen über die Grenze von 20.000 Punkten. Massenhaft Geld wird in Immobilien oder Unternehmen gesteckt.

Gilt die alte Regel etwa nicht mehr, dass politische Unsicherheit Gift ist für die Märkte? Oder ist womöglich die Europäische Zentralbank (EZB) schuld, mit ihrem Leitzins auf Dauertief? Und wohin führt die aktuelle Situation?

Vor allem in den USA befürchten viele namhafte Ökonomen, dass die Minizinsen mehr sind als nur eine Folge der Entscheidungen von Zentralbankern wie EZB-Chef Mario Draghi. Sie befürchten, westlichen Gesellschaften könnten die guten, innovativen Ideen ausgehen - und so das Wachstum an sein Ende kommen.

