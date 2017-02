Britische Krisenbank RBS verliert seit 2008 fast 60 Milliarden Pfund

Die Royal Bank of Scotland (RBS) hat im vergangenen Jahr erneut Milliarden verloren. Für 2016 gab das Unternehmen ein Minus von knapp sieben Milliarden Pfund (8,23 Milliarden Euro) bekannt. Für die RBS war es das neunte Verlustjahr in Folge. Damit häufte die Bank seit ihrem Zusammenbruch infolge der Finanzkrise und einer missglückten Großübernahme einen Verlust von rund 58 Milliarden Pfund an.

Gründe für den milliardenschweren Fehlbetrag waren Kosten aus Rechtsstreitigkeiten und Belastungen durch Restrukturierungen. Diese Kosten zeigten, was einer Bank passiere, "wenn Sachen falsch laufen und sie den Kunden aus dem Fokus verliert", sagte RBS-Chef Ross McEwan.

2017 könnte für die RBS womöglich das letzte Jahr mit einem Verlust wegen der Altlasten aus der weltweiten Finanzkrise werden. Im vergangenen Jahr sorgten diese für Sonderlasten im Höhe von 5,9 Milliarden Pfund. Vor allem wurde Geld für potenzielle Strafen in den USA zurückgelegt. Nachdem dort bereits viele US-Institute und auch die Deutsche Bank Milliarden-Bußen gezahlt haben, rechnen Analysten bei der RBS mit einer Rekordstrafe.

Die britische Regierung hatte die RBS während der Finanzkrise mit Steuergeldern in Höhe von 45,5 Milliarden Pfund gerettet. Der Staat ist immer noch zu rund 73 Prozent an der Großbank beteiligt, die in den vergangenen Jahren ihr Investmentbanking eingedampft und tausende Jobs gestrichen hat. Auch in den nächsten Jahren sollen die Kosten gesenkt werden.