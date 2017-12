Rumänien holzt seine Wälder ab Kahlschlag in den Karpaten

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Auf vielen touristischen Landkarten ist die Route grün eingezeichnet - als Zeichen dafür, dass sie durch eine Gegend mit besonders schöner und ursprünglicher Landschaft führt. Das war einmal. Heute ist es eine Route entlang des Raubbaus an der Natur.

Unterwegs im 40 Kilometer langen und dicht besiedelten Trotus-Tal in den rumänischen Ostkarpaten: Hier kam es in den vergangenen zwei Jahrzehnten regelmäßig zu Katastrophen: Nach Regenfällen rutschten Berghänge ab, wälzten sich Schlammlawinen durch Dörfer und spülte der über die Ufer getretene Trotus-Fluss ganze Häuserzeilen weg. Die Ursache: massiver Holzeinschlag, der zu einem Verlust großer Waldflächen und zu starker Bodenerosion führte.

"Eigentlich ist Holzeinschlag das falsche Wort", sagt der Mann am Steuer des Wagens, während er links und rechts der Straße immer wieder auf kahle Berghänge zeigt. "Der korrekte Begriff dafür lautet: Waldzerstörung."

Bis vor drei Jahren war der Fahrer Forstinspektor beim staatlichen rumänischen Forstmonopolisten Romsilva. Als er im hiesigen Landkreis Bacau wegen illegaler Waldrückgabe ermittelt habe, erzählt er, sei er 2014 in den vorzeitigen Ruhestand geschickt worden. Seinen Namen will er nicht veröffentlicht sehen - zu häufig habe er Drohungen erhalten.

Die Holzmafia nutzt Spielräume und Lücken im Gesetz aus

"Seit vielen Jahren wird der Wald in Rumänien rücksichtslos abgeholzt", fasst er die Situation zusammen. "Früher geschah das unter offener Missachtung der Gesetze. Heute funktioniert das nicht mehr so einfach. Aber die Holzmafia nutzt Spielräume und Lücken in den Gesetzen geschickt aus. Und korrupte Politiker und Beamte in der Regierung decken das. Deshalb verschwindet nach wie vor immer mehr Wald."

Der ehemalige Forstinspektor ist nur einer von vielen, die solche Vorwürfe erheben. Umweltschützer in Rumänien schlagen verstärkt Alarm.

Die Gründe dafür sind vielfältig:

Die Sanktionsmöglichkeiten und Geldstrafen für illegalen Holzeinschlag und illegalen Holzhandel wurden gesetzlich deutlich gesenkt, einige ganz abgeschafft.

Der satellitengestützte Datenabgleich, die wichtigste Funktion des 2014 eingeführten Holz-Tracking-Systems SUMAL, mit dem auch private Nutzer illegale Holzeinschläge und -transporte aufdecken und anzeigen können, ist seit August nicht mehr verfügbar.

Mehrfach in den vergangenen Monaten wurde in geschützten Nationalparks und Urwäldern großflächig illegal Wald abgeholzt.

Holzlieferanten nutzen weitgefasste Bestimmungen zur Aufforstung, um Kahlschlag zu betreiben; teilweise provozieren Waldbesitzer bewusst Schäden in ihren Wäldern, um hinterher abholzen zu können.

Lasche Kontrollen und korrupte Rückgaben von Wald

In den rumänischen Karpatenregionen ist das Problem der großflächigen Rodungen seit vielen Jahren unübersehbar. Zu den Hauptursachen zählen lasche Kontrollen und die zutiefst korrupte Praxis der Rückgabe von einst verstaatlichtem Wald an reale oder vermeintliche Eigentümer oder deren Erben, die dann mit der Abholzung oft schnelles Geld machen.

Für internationale Schlagzeilen sorgte im Frühjahr 2015 der Nachweis von Umweltschützern, dass der größte Holzverarbeiter im Land, "Holzindustrie Schweighofer", systematisch auch illegal geschlagenes Holz aufkaufte. Der österreichische Konzern, der jährlich allein rund 40 Prozent der rumänischen Holzernte verarbeitet, bestritt die Vorwürfe zunächst, gab jedoch Anfang dieses Jahres "Irregularitäten in der vorgelagerten Lieferkette" zu. Im Februar verlor Schweighofer das FSC-Siegel für nachhaltige Forstwirtschaft.

Inzwischen, so versichert Konzernsprecher Thomas Huemer dem SPIEGEL, habe man einen "umfangreichen Maßnahmenkatalog zur Bekämpfung illegaler Abholzungen in Rumänien der Öffentlichkeit vorgestellt". Dieser gehe weit über die gesetzlichen Anforderungen des Landes hinaus. So führte etwa Schweighofer für Lieferanten das GPS-basierte Timflow-Tracking-System ein, mit dem illegaler Holzeinkauf praktisch ausgeschlossen sein soll.

Dreiste Fälle der Manipulation von Daten

Viele Umweltschützer sind skeptisch. "Man kann die Holzherkunft in Rumänien bisher nur ab dem Verladepunkt zurückverfolgen, nicht von dort aus, wo es geschlagen wurde", sagt Raluca Vestemeanu von der Initiative De-Clic, die vergangenes Jahr einen Boykottaufruf für Schweighofer-Produkte in Rumänien startete. Daher, so Vestemeanu zum SPIEGEL, seien Systeme wie SUMAL oder Timflow keine Garantie gegen illegalen Holzeinschlag.

Dass der auch weiterhin verbreitet ist, leugnen nicht einmal rumänische Behörden. Das Ausmaß ist unklar. Laut Angaben des Ministeriums für Wasser und Wälder sank das Volumen des beschlagnahmten illegal geschlagenen Holzes von rund 900.000 Kubikmetern 2013 auf knapp 200.000 im Jahr 2016. Allerdings ging auch die Anzahl der gemeldeten Einzelkontrollen im gleichen Zeitraum drastisch zurück - von 915.000 auf 190.000.

Ohnehin würden Holzlieferanten zunehmend zu legalen Tricks greifen, sagt der Forstingenieur Octavian Berceanu, der als Umweltreferent für die Alternativpartei "Vereinigung 'Rettet Rumänien'" (USR) arbeitet. So etwa würden in forstwirtschaftlichen Nutzungsplänen nicht selten Daten manipuliert, etwa zum Alter von Bäumen oder zur nutzbaren Holzmenge.

Die ökologischen Folgen fürchtet der rumänische Staat offenbar weniger als die Bürgerwut über den Kahlschlag. Als das Ministerium für Wasser und Wälder im August den satellitengestützten Datenabgleich im SUMAL-System abschaltete, lautete die Begründung: Das System sei nicht ausgereift, es gebe zu viele Anzeigen von Bürgern über illegalen Holzeinschlag, die sich als falsch herausstellen würden. Deshalb müsse es überarbeitet werden.

Unsinn, sagt der Bukarester IT-Spezialist Bogdan Micu, der das SUMAL-System mitprogrammiert hat, es habe sehr gut funktioniert, offenbar zu gut. "Das war nur ein Vorwand", so Micu, "in Wirklichkeit geht es darum, dass nicht ans Licht kommen soll, wie viel Holz noch immer illegal geschlagen wird."

Zusammengefasst: Seit Jahren werden große Teile von Rumäniens Wäldern, teils illegal, abgeholzt. Die Holzmafia nutzt offenbar Spielräume und Lücken in den Gesetzen geschickt aus. Die Politik tut nach Ansicht von Umweltschützern zu wenig, um dagegen vorzugehen.