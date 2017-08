US-Politik Deutsche Industrie fürchtet Russlandsanktionen

Das US-Gesetz für neue Sanktionen gegen Russland drückt die Stimmung in vielen deutschen Firmen, insbesondere im Energiebereich. Schon jetzt gebe es "eine große Verunsicherung", sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Martin Wansleben, dem Deutschlandfunk.

Deutsche Firmen könnten von der exterritorialen Wirkung des Gesetzes getroffen werden. Sie könnten Probleme bei öffentlichen Ausschreibungen in den USA und bei Finanzierungen bekommen. Zudem könnten Verantwortliche von Unternehmen mit US-Strafen bedroht werden - "also das geht schon richtig weit rein", so Wansleben.

Wenn deutsche Firmen mit ihren Aktivitäten in den USA aber von den Russlandsanktionen beeinträchtigt würden, dann treffe das angesichts der Bedeutung des US-Handels für Deutschland eine "Achillesferse", warnte Wansleben. Bedrohlich sei auch, wenn die USA versuchen, über dieses Gesetz Einfluss auf die deutsche und europäische Energiepolitik zu gewinnen.

Wichtig sei nun, dass sich Europa geschlossen gegen die US-Pläne wehrten. "Wenn die EU sich nicht auf eine Position verständigen kann, dann haben wir wirklich ein Problem", mahnte er angesichts von Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Union.

US-Präsident Donald Trump hatte vor wenigen Tagen trotz einiger Vorbehalte das US-Gesetz unterzeichnet, das neue Sanktionen gegen Russland vorsieht. Damit soll die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim und die mutmaßliche Einflussnahme auf den US-Präsidentenwahlkampf bestraft werden.