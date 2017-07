Abgrenzung zu Trump Putin bekennt sich vor G20-Gipfel zum Freihandel

Reiht sich Russland vor dem G20-Gipfel in die Anti-Trump-Front der Freihandels-Befürworter ein, die Kanzlerin Angela Merkel (CDU) formieren möchte? So liest sich jedenfalls ein Gastbeitrag des russischen Präsidenten im "Handelsblatt". Wladimir Putin schreibt in dem Text, Russland teile die Prioritäten der deutschen G20-Präsidentschaft und sei bereit, an ihrer Umsetzung zu arbeiten.

Sein Land setze sich für freien Welthandel ein, Protektionismus müsse gestoppt werden. "Ich bin der Überzeugung, dass nur offene, auf einheitlichen Normen und Standards basierende Handelsverbindungen das Wachstum der globalen Wirtschaft stimulieren und eine fortschreitende Entwicklung zwischenstaatlicher Beziehungen fördern können."

Die Sanktionen gegen Russland kritisierte er als verdeckten Protektionismus. "Der Protektionismus entwickelt sich zu einer Verhaltensnorm. Und zu seiner verdeckten Form werden einseitige, politisch motivierte Sanktionsbeschränkungen bei Investitionen, Handel und insbesondere Technologietransfer. Nach unserer Auffassung sind solche Sanktionen nicht nur perspektivlos, sondern sie widersprechen auch den G20-Grundsätzen zum Zusammenwirken im Interesse aller Länder der Welt", so Putin.

Russland gehörte in den vergangenen Jahren allerdings zu jenen G20-Ländern, sie besonders häufig zu protektionistischen Maßnahmen gegriffen haben. So registriert der "Global Trade Alert Report" (hier geht's zum Bericht) allein 478 protektionistische Eingriffe des russischen Staates in den Handel seit 2008. Unter den G20-Staaten war nur Indien protektionistischer.

Putins flammendes Freihandels-Bekenntnis im @handelsblatt wär noch eindrucksvoller, stünde es nicht in Widerspruch zur Realität #G20HAM pic.twitter.com/qUwADps9kB — Benjamin Bidder (@BenjaminBidder) 6. Juli 2017

Seit Verhängung der westlichen Wirtschaftssanktionen wegen Russlands Rolle im Ukrainekonflikt schottet Moskau zudem die eigene Landwirtschaft gegen Importe aus der EU ab.

Nach Donald Trumps Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen grenzte sich Putin auch von der Klimapolitik des Weißen Hauses ab. Russland sei ein "führender Mitstreiter im internationalen Klimaprozess", so der Präsident im "Handelsblatt".