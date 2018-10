Ryanair Betriebsratsgründung soll auch ohne Tarifvertrag möglich sein

Die Flugbegleiter und Piloten von Ryanair erhalten Schützenhilfe von der Bundesregierung: Arbeitsminister Hubertus Heil will mit einer Gesetzesänderung den Beschäftigten bei Fluggesellschaften die Gründung eines Betriebsrats ermöglichen, auch wenn es keinen Tarifvertrag gibt. Das sagte er in Frankfurt. Ryanair hatte eine Betriebsratsgründung bisher wegen der aktuellen gesetzlichen Regelungen abgelehnt.

"Wer sich so benimmt, legt sich mit der gesamten Bundesregierung an", sagte der SPD-Politiker mit Blick auf den Chef der irischen Fluglinie, Michael O'Leary. Mit dem Vorstoß wolle er ein gesetzliches Schlupfloch schließen.

Im bisherigen Betriebsverfassungsgesetz gebe es eine Ausnahme speziell für Flugbegleiter, wonach ein Betriebsrat nur gegründet werden könne, wenn auch ein Tarifvertrag vereinbart worden sei, sagte Heil. "Wir werden gesetzgeberisch für das fliegende Personal eine Betriebsratsgarantie hier in Deutschland verankern im Gesetz." Bis Anfang 2019 soll die Änderung stehen.

Ver.di begrüßt Initiative

Der Vorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di, Frank Bsirske, begrüßte den Vorstoß. Mitarbeiter von Ryanair verdienten rund 1000 Euro brutto im Monat weniger als Beschäftigte in vergleichbaren Positionen bei anderen Billigfliegern wie etwa Eurowings. "Ich hoffe sehr, dass es gelingt, normale Industriestandards auch bei Ryanair durchzusetzen", sagte Bsirske. Sollte es am Verhandlungstisch mit dem irischen Konzern keine Ergebnisse geben, seien weitere Arbeitskämpfe bei Ryanair möglich.

Europas größter Billigflieger wird seit Monaten in mehreren europäischen Ländern von Streiks überzogen. Die Gewerkschaften werfen Ryanair unter anderem vor, Mitarbeiter in den einzelnen Ländern oft nicht mit lokalen Verträgen auszustatten und nationales Arbeitsrecht nicht anzuwenden. Wegen der Streiks und steigender Kerosinkosten musste Ryanair kürzlich seine Gewinnprognosen senken.

Ryanair teilte mit, dass sich die Fluggesellschaft an das in der Europäischen Union geltende Arbeitsrecht halte. Zudem habe man zuletzt beträchtliche Fortschritte bei den Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern in den wichtigen EU-Märkten erzielt. Die jüngsten Pleiten von Fluggesellschaften wegen höherer Ölpreise und niedriger Ticketpreise hätten die Gespräche vorangetrieben.

In Deutschland keine Annäherung

In Deutschland zeichnet sich im Tarifstreit für rund 1000 Flugbegleiter indes keine rasche Einigung ab. Ver.di und die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit machten eine Lösung des Konflikts von Regelungen für den Standort Bremen abhängig. Diesen will Ryanair zum 5. November schließen. Das träfe 90 Beschäftigte der irischen Fluggesellschaft. Ver.di setzte in Berlin die am Vortag unterbrochenen Tarifverhandlungen für die Flugbegleiter fort.

In mehreren europäischen Ländern kamen sich Ryanair und die Piloten in den vergangenen Tagen dagegen näher. So gab es etwa in Portugal, Großbritannien und Italien Grundsatzvereinbarungen in den seit Monaten dauernden Tarifstreitigkeiten.

In Spanien stünde diese kurz bevor, teilte Ryanair mit. Die Grundsatzvereinbarungen seien die Grundlage, dass nun Tarifgespräche aufgenommen würden. "Ich gehe davon aus, dass nun auch zügig mit den Flugbegleitern entsprechende Vereinbarungen getroffen werden", sagte Ryanair-Personalchef Eddie Wilson.