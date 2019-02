Untersuchungsbericht Trump-Vertraute sollen Atomdeals mit Saudis forciert haben

Die Demokraten im US-Kongress haben eine Untersuchung gegen die Regierung von Präsident Donald Trump angestrengt, um deren Pläne für Atomgeschäfte mit Saudi-Arabien zu überprüfen.

Ein 24-seitiger Bericht der Demokraten besagt, die Trump-Regierung habe versucht, Kernkrafttechnologie nach Saudi-Arabien zu verkaufen, ohne das Parlament wie gesetzlich vorgeschrieben zu beteiligen. Aus Sicht des Vorsitzenden des zuständigen Kongressausschusses, Elijah Cummings, wurde womöglich das Atomenergiegesetz gebrochen.

Der vorerst gestoppte Deal hätte leicht ein Volumen von Milliarden von Dollar erreicht. Dem Bericht zufolge hatte sich unter anderem der frühere Nationale Sicherheitsberater Michael Flynn bei Tom Barrack, dem Leiter von Trumps Vereidigungskomitee, dafür eingesetzt.

Das Werben für das Geschäft mit den Saudis habe schon vor Trumps Vereidigung im Januar 2017 begonnen, hieß es. Er sei auch nach der Inauguration fortgesetzt worden - trotz Warnungen des nationalen Sicherheitsrats, die Pläne könnten illegal sein. Und trotz Bedenken, dass ein solcher Deal ein nukleares Wettrüsten im Nahen Osten befeuern könnte.

Die Demokraten kritisieren zudem, dass eines der an den Plänen beteiligten Unternehmen die Firma Brookfield Asset Management ist. Sie steht in engen Geschäftsbeziehungen mit dem Immobilienkonsortium von Trumps Schwiegersohn Jared Kushner. Kushner ist als Präsidentenberater massiv in die Nahostpolitik der US-Regierung eingebunden.

Die Beziehungen der Trump-Regierung zu Saudi-Arabien stehen ohnehin schon unter strenger Beobachtung. Trump hatte verhältnismäßig milde auf die Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul reagiert.