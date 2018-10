Skandal um Beratungsfirma Özdemir fordert Auftragsstopp für McKinsey

Die Bundesregierung soll nach dem Willen von Grünen-Politiker Cem Özdemir vorerst nicht mehr mit der Beratungsfirma McKinsey zusammenarbeiten. Hintergrund ist ein Bericht der "New York Times", wonach die US-Beratungsfirma im Auftrag des saudischen Regimes Informationen gesammelt hat, die die Machthaber in Riad gegen Kritiker verwendet haben sollen.

"Aus meiner Sicht ist es für die Bundesrepublik Deutschland nicht tragbar, mit dieser Beratungsfirma zusammen zu arbeiten, solange die Vorwürfe nicht restlos aufgeklärt sind. Ich fordere daher die laufenden Beauftragungen von McKinsey auszusetzen", sagte Özdemir dem SPIEGEL. Die Bundesregierung arbeitet derzeit in vielen Ressorts mit McKinsey zusammen.

Laut Özdemir gebe es Hinweise, dass die Arbeiten des Beratungshauses in Zusammenhang mit Verhaftungen von Dissidenten stünden. Er will deshalb, dass die Bundesregierung die Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien sofort stoppt und überprüft, welche Rolle McKinsey im Zusammenhang mit den von der "New York Times" erhobenen Vorwürfen spielt. "Während dieser Prüfung, sollten alle Aufträge an die Firma ausgesetzt werden", so Özdemir.

Dem Zeitungsbericht zufolge soll McKinsey im Auftrag Riads einen Bericht erstellt haben, in dem die öffentliche Wahrnehmung der von Saudi-Arabien im Jahr 2015 angekündigten wirtschaftlichen Sparmaßnahmen diskutiert worden sein soll.

Die Zeitung schreibt, dass die Maßnahmen laut McKinsey-Bericht vor allem in den sozialen Netzwerken diskutiert wurden und dort in der Summe negativ. Die Debatte auf dem Kurznachrichtendienst Twitter wurde demnach laut McKinsey von drei Personen bestimmt, von denen eine danach verhaftet worden sei.

"Deutschland darf nicht zur Tagesordnung übergehen"

McKinsey hatte sich am Sonntag in einer Erklärung zu den Vorwürfen bestürzt gezeigt. Das Unternehmen sei "entsetzt" von der Möglichkeit, dass der Bericht missbraucht worden sein könnte. Man werde untersuchen, wie und mit wem das Dokument geteilt wurde.

Özdemir verlangt vor dem Hintergrund der Tötung des Journalisten Jamal Khashoggi insbesondere von Außenminister Heiko Maas (SPD) eine Neuausrichtung der deutschen Außenpolitik, die mehr Haltung und Verantwortung in der Welt übernehmen müsse. Die Tötung eines Journalisten und die Menschenrechtsverstöße in dem Königreich erforderten eine entschlossene Reaktion Berlins. "Deutschland darf nicht Mitglied des neuen Schweige-Kartells werden, darf auch nicht Krokodilstränen vergießen und dann zur Tagesordnung übergehen", schrieb der Grünen-Politiker gestern in einem Beitrag für die "FAZ".

Darin forderte er einen "wertegeleitenden Realismus" in der deutschen Außenpolitik, die den nachdrücklichen Einsatz für die Menschenrechte in der Welt erfordere. Die westlichen, zumal die europäischen, Demokratien müssten jetzt Solidarität zeigen. "Derselbe republikanische Stolz, den wir Bundesbürger gegenüber den Feinden unserer Demokratie im Inneren aufbringen, wäre von der Bundesregierung gegenüber Despoten im Ausland zu erwarten", so der Ex-Grünenchef.

Saudi-Arabien hatte am Samstag unter massivem internationalen Druck zugegeben, dass der vermisste Khashoggi Anfang Oktober im Konsulat des Königreichs in Istanbul getötet wurde. Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft in Riad hat angeblich eine Schlägerei im Konsulat zum Tode des Journalisten geführt. 18 Staatsbürger Saudi-Arabiens seien festgenommen, zwei hochrangige Berater von Kronprinz Mohammed bin Salman sowie drei weitere Geheimdienstmitarbeiter entlassen worden.