Trumps Blockade G20 könnten auf Bekenntnis zum Freihandel verzichten

Beim Treffen der G20-Finanzminister könnte gerade das strittigste Thema ausgeklammert werden - die Frage der Handelspolitik.

Angesichts der von US-Präsident Donald Trump angedrohten Strafzölle gegen die Handelspartner und der Kritik am deutschen Handelsüberschuss sagte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble der Nachrichtenagentur Reuters: "Es ist möglich, dass wir in Baden-Baden dieses Mal das Thema Handel ausdrücklich ausklammern und sagen, eine Lösung kann es erst beim Treffen der Staats- und Regierungschefs geben."

Am heutigen Donnerstag werden die ersten Delegationen in Baden-Baden erwartet. Viele Themen, die vor allem auch durch die Pläne des neuen US-Präsidenten Trump aufgekommen sind, heizen derzeit die Diskussionen zwischen den Ländern an. Deutschland will vor allem das Bekenntnis zum Freihandel erreichen und einen Bund gegen Protektionismus schmieden.

Gelassen gibt sich Schäuble mit Blick auf die Steuerpolitik der Amerikaner. Vor allem deutsche Unternehmen etwa aus der Autoindustrie, die auf ihre Exporte in die USA angewiesen sind, hatten mit Sorge auf die von Trump angekündigten Steueränderungen reagiert. Er will die heimische Wirtschaft dadurch stärken und ausländische Unternehmen zur Kasse bitten. Die US-Regierung habe dazu aber noch keine genauen Pläne vorgelegt, wiegelte Schäuble ab.

"Die Überlegungen (zur Grenzausgleichssteuer) passen überhaupt nicht in das vorherrschende System von Außensteuern und Doppelbesteuerungsabkommen." Er werde seinem US-Kollegen Steven Mnuchin die Argumente sagen, "die aus meiner Sicht dagegen sprechen, das ganze Weltsteuersystem zu verändern". Er wünsche sich, dass die USA auf den bisherigen Kurs internationaler Abstimmung bleiben.

Der Finanzminister pocht zudem weiter darauf, sich weltweit gegen Manipulationen von Wechselkursen zu stellen. Durch eine gezielte Abwertung können Staaten Exportgüter verbilligen und so die Ausfuhr verstärken - sie verzerrt jedoch den Wettbewerb und könnte zu einem Abwertungswettlauf weltweiter Währungen führen. Er rechne damit, sagte Schäuble, dass die G20-Länder sich wie bislang erneut gegen jegliche Kursmanipulationen aus handelspolitischen Motiven aussprechen.

Die Sorgen vor einer Deregulierung des US-Bankensektors, wie es Trump angekündigt hatte, teilt Schäuble offenbar nicht. Er versuchte zu beruhigen. Was die Bankenregulierung angehe, so rechne er nicht mit einer umfassenden Rücknahme früherer Entscheidungen durch die neue US-Regierung, sagte der Finanzminister. "Wenn man genau hinhört, kann man eigentlich davon ausgehen, dass die Amerikaner nicht alles zurückdrehen werden, was sie bislang getan haben".

Am Freitag und Samstag wollen die Experten über die Wachstumsperspektiven der Weltwirtschaft sprechen. Insgesamt hat sich Baden-Baden auf 1800 Gäste aus aller Welt eingestellt. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot in der Stadt präsent. Verschiedene Gruppen haben Proteste angekündigt. Am Samstag soll es eine Demonstration mit rund 1000 Teilnehmern geben.