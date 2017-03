Überschussdebatte Schäubles wacklige Flüchtlingsrechnung

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Wenn das Bundesfinanzministerium unter Wolfgang Schäuble (CDU) ein Mantra hat, dann dieses: Für zusätzliche Ausgaben haben wir keine Spielräume. Zuletzt hat Schäuble es wieder besonders häufig wiederholt. Denn der mit knapp 24 Milliarden Euro höchste Haushaltsüberschuss seit der Wiedervereinigung weckte neue Begehrlichkeiten.

Die SPD hätte das Plus gerne für Investitionen verwendet, Teile der CSU forderten Steuersenkungen noch vor der Wahl und Schäuble selbst wollte Schulden tilgen. Am Ende konnte sich die Koalition auf keines der Vorhaben einigen. Offenbar sei es für die SPD die "schlimmste Sünde", dass "man Schulden mal zurückzahlt", lästerte Schäuble am Donnerstag bei einer Abendveranstaltung.

Geht es nach Schäubles Planungen, so hat sich die Debatte nun gleich auch für die kommenden Jahre erledigt. Denn nach der gescheiterten Einigung floss der Überschuss in die sogenannte Flüchtlingsrücklage - und diese soll bis zum Jahr 2019 komplett aufgebraucht werden. Das zeigen Zahlen im sogenannten Eckwertebeschluss für den Haushalt 2018, den Schäuble in der kommenden Woche präsentiert.

"Die Asylrücklage ist aufgezehrt", sagt ein hochrangiger Vertreter des Finanzministeriums. Die Mittel sollen einerseits in Mehrausgaben des Bundes fließen, zum Beispiel für Sozialleistungen oder Integrationsmaßnahmen. Andererseits dienen sie zur Entlastung der Länder, denen der Bund unter anderem bei Kosten für Lebensunterhalt und Unterkunft von Asylsuchenden unter die Arme greift.

Glaubt man den Zahlen des Ministeriums, so wird die Rücklage von zuletzt 18,7 Milliarden über die kommenden Jahre drei Jahre exakt aufgebraucht. Tatsächlich enthält diese Rechnung aber gleich mehrere Fragezeichen.

Zum einen gehen Schäubles Beamte davon aus, dass die Folgekosten der Flüchtlingskrise weiterhin auf dem hohen Niveau von rund 20 Milliarden Euro im Jahr bleiben. Solche Prognosen aber haben sich in der Vergangenheit wiederholt als falsch herausgestellt, weil lange Zeit keine gesicherten Angaben zur Zahl der Flüchtlinge gab. Zudem ist unklar, wie viele von ihnen dauerhaft in Deutschland bleiben können.

Zum anderen hat der Fiskus in den vergangenen Jahren regelmäßig mehr eingenommen als zuvor angekündigt, weil die gute Wirtschaftslage die Steuereinnahmen sprudeln lässt und der Staat zudem von sehr niedrigen Zinskosten profitiert.

Die Bundesbank weist in ihrem aktuellen Monatsbericht darauf hin, dass Schäuble die Flüchtlingsversorgung im vergangenen Jahr ganz ohne Rückgriff auf die Rücklage finanzieren konnte. Die Bundesbanker fordern deshalb zum wiederholten Mal, die Reserve aufzulösen und ganz in die Schuldentilgung zu stecken.

Warum verplant Schäuble die Mittel nun dennoch komplett? "Wir legen keinen Wahlkampfhaushalt vor", heißt es zwar im Finanzministerium. Doch tatsächlich ist das Zahlenwerk durchaus ein Signal an die nächste Bundesregierung, bloß nicht an Schäubles Lieblingsprojekt zu rütteln: der schwarzen Null. Dass Schäuble sie 2016 bereits zum dritten Mal erreicht hat, sei "historisch einmalig", lobt ein enger Mitarbeiter. "Da hat's auch in der deutschen Geschichte so noch nie gegeben."

Zusatzkosten durch den Brexit?

Den Eckwerten zufolge macht der Bund auch in den kommenden vier Jahren keinerlei neue Schulden. Doch in der Zwischenzeit könnte so manche Zusatzbelastung auf den Staat zukommen: Die Zinsen werden früher oder später wieder steigen, die EU-Mitgliedsbeiträge könnten sich nach dem Ausscheiden Großbritanniens erhöhen.

Auch drängen die USA unter Donald Trump Deutschland zu höheren Verteidigungsausgaben. Zwar steigen diese den Planungen zufolge bis 2021 ohnehin schon um mehr als acht Milliarden Euro. Dennoch bleiben sie mit einem Anteil von rund 1,2 Prozent an der Wirtschaftsleistung noch deutlich unter dem sogenannten Zwei-Prozent-Ziel der Nato.

Und schließlich beinhalten die Planungen für die schwarze Null im Jahr 2019 auch eine sogenannte globale Minderausgabe von 4,9 Milliarden Euro. Das sind Einsparungen, die zwar fest eingeplant wurden, von denen aber noch unklar ist, wen sie am Ende treffen. "Die neue Regierung hat dann schon einmal eine Aufgabe", heißt es dazu süffisant im Finanzministerium.

Zusammengefasst: Das Bundesfinanzministerium legt Eckwerte für die Haushaltsplanung bis 2021 vor. Sie sehen vor, dass die sogenannte Flüchtlingsrücklage in den kommenden Jahren komplett aufgebraucht wird. Die SPD hatte gefordert, einen Teil der Mittel für Investitionen auszugeben. Schäuble signalisiert damit, dass sein strikter Sparkurs auch nach der Bundestagswahl fortgesetzt werden soll.