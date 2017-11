Ex-Drogeriekönig vor Gericht Schlecker-Familie drohen Zivilverfahren

Vor mehr als fünf Jahren ging die Drogeriemarktkette Schlecker insolvent, die juristische Aufarbeitung der Pleite ist aber noch lange nicht abgeschlossen. Am Montag wird das Urteil gegen den ehemaligen Drogeriemarktkönig Anton Schlecker erwartet. Wenige Wochen später muss sich seine Familie vor Gericht verantworten: Vom 12. Dezember an wird ein Zivilprozess gegen die Ehefrau und Kinder Schleckers am Landesgericht im österreichischen Linz verhandelt, berichtet die "Wirtschaftswoche".

Der österreichische Insolvenzverwalter der Schlecker-Nachfolgefirma Dayli fordert laut "Wirtschaftswoche" von den Beklagten 20 Millionen Euro Schadenersatz. Ein weiteres Zivilverfahren gegen die Schlecker-Familie ist zudem vor dem Landgericht Zwickau anhängig. Insgesamt geht es laut dem Bericht um Forderungen in Höhe von 21,4 Millionen Euro.

Der Vorwurf von Dayli: Zwischen 2008 und 2011 seien Gelder von der Schlecker-Tochter in Österreich nach Deutschland geflossen, die über den in der Bilanz ausgewiesenen Gewinn hinausgingen. Die Beklagten hätten dies genehmigt. Ein Anwalt der Schlecker-Familie hält die Zahlungen dem Bericht zufolge für zulässig und sieht den Vorgang als verjährt an.

Im Verfahren im sächsischen Zwickau fordert der Insolvenzverwalter des früheren Schlecker-Personaldienstleistern Meniar 1,37 Millionen Euro vom ehemaligen Geschäftsführer des Unternehmens sowie von Lars, Meike und Christa Schlecker. Ein erster Gütetermin habe bereits stattgefunden, momentan würden Schriftsätze ausgetauscht, sagte der Gerichtspräsident der "Wirtschaftswoche".

Drei Jahre Haft für Schlecker gefordert

In dem Strafprozess gegen Anton Schlecker geht es vor allem um die Frage, wann Anton Schlecker hätte wissen müssen, dass sein Imperium zahlungsunfähig ist - denn von da an hätte er keinen Cent mehr daraus abziehen dürfen. Weil auch die Staatsanwaltschaft mittlerweile von einem späteren Zeitpunkt ausgeht als demjenigen, der in der Anklage zunächst genannt war, verringerte sich auch der Umfang der Vorwürfe und der damit verbundene Schaden.

Die Staatsanwaltschaft geht von einer Schadenssumme von gut 16 Millionen Euro aus. Aus ihrer Sicht hat Schlecker vor der Insolvenz der einst größten Drogeriemarktkette Europas mehrere Millionen Euro beiseitegeschafft und damit dem Zugriff der Gläubiger entzogen. Außerdem soll Schlecker jahrelang überhöhte Stundensätze an die von seinen Kindern geführte Logistik-Tochterfirma LDG gezahlt und damit ebenfalls einen Millionenschaden verursacht haben. Dafür soll er nach Willen der Anklage mit drei Jahren Haft bestraft werden.