Brexit Furcht vor neuem Schotten-Referendum drückt Pfund-Kurs

Spekulationen über ein mögliches zweites Referendum über eine Abspaltung Schottlands von Großbritannien setzen das Pfund unter Druck. Die britische Währung verlor am Montag gegenüber allen wichtigen Währungen. Im Vergleich zum Euro verlor das Pfund bis zu 0,6 Prozent.

Die Tageszeitung "The Times" hatte berichtet, die britische Regierung erwäge, Schottland ein erneutes Unabhängigkeitsreferendum zu gewähren. Allerdings dürfe dieses laut Plänen der Regierung von Premierministerin Theresa May erst stattfinden, nachdem das Vereinigte Königreich aus der EU ausgetreten ist.

Anders als in Großbritannien insgesamt hatte sich Schottland bei der Brexit-Abstimmung mit klarer Mehrheit gegen den Austritt aus der EU ausgesprochen. In Mays konservativer Partei wird befürchtet, in Schottland könnte sich massiver Unmut regen, sollte London den Schotten ein zweites Referendum verweigern. Bei der ersten Abstimmung hatten 55 Prozent dafür gestimmt, Teil Großbritanniens zu bleiben.

Nachdem May ihre Pläne für einen "harten Brexit" - zur Not ohne Zugang zum EU-Binnenmarkt - vorgestellt hatte, kündigte die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon an, ihrerseits ein zweites schottisches Referendum anzusetzen.

Seit der Brexit-Abstimmung ist das Pfund auf einen historischen Tiefstand gefallen. Marktbeobachter gegen davon aus, dass die Währung weiter fallen dürfte, sofern tatsächlich ein zweites schottisches Referendum angesetzt wird.