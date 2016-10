Schwarzbuch 2016/17 Wie der Staat Steuergeld verschwendet

Teures Geisterhaus in New York Glaubt man dem Bund der Steuerzahler, dann besitzt die Bundesregierung in New York einen Bürokomplex in bester Lage, von dem sie nicht weiß, wie viel er wert ist. Gegenüber dem Metropolitan Museum of Art soll sich das Gebäude befinden (auf dem Bild in der Mitte der beiden größeren Häuser), das zuletzt vom Goethe-Institut genutzt wurde. Doch seit 2009 stehe die Immobilie leer, wegen Mängeln beim Brandschutz. Rund 80.000 Euro koste das leerstehende Gebäude im Jahr – und dem Staat sei nicht einmal klar, was für einen Wert die Immobilie habe. Der Bund der Steuerzahler zitiert das Auswärtige Amt: „Ein Wertermittlungsgutachten, das über den aktuellen Marktwert der Immobilie Auskunft gibt, liegt nicht vor.“ Der Verein schätzt den Marktwert auf mindestens 50 Millionen Euro.