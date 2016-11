Gegen Wegwerf-Mentalität Schweden senkt Steuern auf Reparaturen

Der Reifen des Fahrrads ist platt, aus dem Sattel quillt schon das Innenleben, noch dazu funktioniert die rostige Bremse nicht mehr richtig - reparieren? Lohnt sich nicht, viel zu teuer. Ein neues muss her, das alte landet auf dem Müll oder bestenfalls auf dem Flohmarkt. Dieser Wegwerf-Mentalität will Schweden nun ein Ende bereiten: Mit reduzierten Steuern auf Reparaturen will das skandinavische Land umweltschonendes Handeln erleichtern und gleichzeitig den Arbeitsmarkt ankurbeln.

Die Strategie des Verbraucherministeriums ist Teil des Haushalts, der im Dezember verabschiedet werden soll. Stimmt das Parlament zu, tritt zum Jahreswechsel ein umfangreiches Maßnahmenpaket in Kraft, das das Konsumverhalten ändern soll. Die Mehrwertsteuer auf Reparaturen von Fahrrädern, Kleidung oder Schuhen wird um die Hälfte gesenkt. Wer einen Handwerker ins Haus kommen lässt, um seine Waschmaschine oder den Kühlschrank reparieren zu lassen, zahlt künftig weniger für die Arbeitsstunde.

"Das soll einen Anreiz geben, seine Dinge reparieren zu lassen, anstatt sie wegzuwerfen und neu zu kaufen", sagte der zuständige Verbraucherminister Per Bolund der Nachrichtenagentur dpa. "Viele Menschen sagen, dass sie gern nachhaltiger konsumieren möchten." Ihnen fehle nur das Werkzeug dazu.

Mehr Steuereinnahmen trotz Steuersenkung?

Allein für die Steuererleichterungen hat die Regierung 750 Millionen schwedische Kronen (umgerechnet rund 76,5 Millionen Euro) eingeplant. Doch die Sache werde sich auszahlen, sagt Bolund: "Wir glauben, dass diese Branche mehr zu tun bekommt, also werden mehr Menschen in diesem Bereich arbeiten, und die wiederum zahlen Einkommensteuer."

Auch den Handel mit Gebrauchtwaren will die Regierung fördern. Immer mehr Menschen wollten "second-hand" kaufen, sagte Bolund. Eine Gruppe erarbeite zurzeit, ob Projekte wie "Carsharing" und Mitfahr-Angebote auf andere Bereiche ausgedehnt werden können. Auch das habe einen doppelten Effekt: Wer ein Auto borgen müsse, statt ein eigenes vor der Tür stehen zu haben, fahre oft weniger Auto.

43 Millionen schwedische Kronen (4,3 Millionen Euro) sollen bis 2020 in den Aufbau einer Informationsplattform investiert werden. Hier sollen gute Beispiele für umweltfreundliches Handeln vorgestellt und Forscher, Industrie, Politik und Zivilgesellschaft miteinander vernetzt werden. Auch in den Schulen soll das Thema Abfallvermeidung und Konsum eine stärkere Rolle spielen. Unternehmen wird Hilfestellung zu Umweltthemen, Menschenrechten und Vermeidung von Korruption angeboten.

Die Strategie der Regierung stoße auf viel positives Echo, sagte der Verbraucherminister: "Wir bekommen sehr viel Unterstützung." Er sei selbst überrascht, dass so viele Menschen dies als wichtiges Thema ansehen. "Es ist eine Gelegenheit, unser Verhalten zu ändern und gleichzeitig der Wirtschaft und dem Arbeitsmarkt neue Impulse zu geben."