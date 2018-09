Volksabstimmung Schweizer schmettern Fair-Food-Initiative ab

Die Skeptiker haben recht behalten: In der Schweiz ist eine Abstimmung über eine Fair-Food-Initiative durchgefallen. Mit dem Argument, Mozzarella und Schokolinsen könnten knapp oder teurer werden, schmetterten Gegner einen Vorstoß für umwelt- und tierfreundlicher produzierte Lebensmittel ab.

Rund 60 Prozent der Wähler lehnten die Vorlage ab, wie nach Auszählung fast aller Kantone am Nachmittag feststand. Gegner der Initiative hatten ihre Ablehnung etwa damit begründet, dass beispielsweise italienische Hersteller von Mozzarella-Büffelkäse sich kaum an Schweizer Vorschriften bei der Tierhaltung halten würden. Dies gelte ebenso wenig für irische Bauern, die Milch für die Schokolinsen Smarties liefern.

Ergo: Käme die Initiative durch, würden weniger entsprechende Zutaten importiert oder die Zutaten aus anderen Quellen würden teurer. In Umfragen hatte es zunächst nach einem klaren Vorsprung für die Befürworter der Fair-Food-Initiative ausgesehen. Erst kurz vor der Abstimmung war die Mehrheit deutlich geschrumpft - zum großen Bedauern etwa von Maya Graf, Nationalrätin der Grünen.

Es sei eine verpasste Chance, sagte Graf. Sie sieht das Problem unter anderem in den Gewinnmargen mancher Importeure. "Weil sie billige Lebensmittel importieren, etwa Hühnchen aus Deutschland, die sie in der Schweiz für das Zehnfache verkaufen."

Der Initiativtext wollte den Staat verpflichten, qualitativ hochwertige Lebensmittel zu fördern, die "umwelt- und ressourcenschonend, tierfreundlich und unter guten Arbeitsbedingungen hergestellt werden." Mehr zur Initiative können Sie hier in einem Überblickstext nachlesen.)

DPA Kühe auf der Piora-Alp im Kanton Tessin (Symbolbild)

Die Schweizer haben nicht nur über die Fair-Food-Initiative abgestimmt: Auch der Vorstoß einer Bauerngewerkschaft für fairere Preise und eine gerechtere Bezahlung von Bauern scheiterte eindeutig. Dafür waren aber rund 70 Prozent der Wähler dafür, dass die Regierung künftig bei Fahrrad- wie schon bei Wanderwegen nationale Standards festlegen und Kantone beim Anlegen von Fahrradrouten unterstützen kann.

"Burkaverbot" in St. Gallen

Im Kanton St. Gallen wurde zudem ein Verhüllungsverbot bestätigt. 66,65 Prozent waren dafür, wie die Regierung mitteilte. Der Kanton hatte das Verbot bereits beschlossen, und zwar für alle Fälle, in denen die Verhüllung "die öffentliche Sicherheit oder den religiösen oder gesellschaftlichen Frieden bedroht oder gefährdet". Gegner wollten die Entscheidung mit dem Referendum kippen.

St. Gallen liegt südlich des Bodensees und hat rund 500.000 Einwohner. Es ist nach dem Tessin der zweite Kanton mit einem Verhüllungsverbot. Im Volksmund ist von "Burkaverbot" die Rede, weil damit die Verschleierung muslimischer Frauen verhindert werden soll. Erfahrungen aus dem Tessin zeigen allerdings, dass sich die Regel in der Praxis kaum auf muslimische Frauen auswirkt.

Seit Inkrafttreten der Regel im Jahr 2016 wurden im Tessin nach Behördenangaben nicht einmal 50 Menschen wegen Verstößen gegen das Verhüllungsverbot geahndet oder verwarnt. Davon waren 90 Prozent vermummte Fußballfans.

Rechte Politiker wollen in der Schweiz auch landesweit über ein Verhüllungsverbot abstimmen lassen. Sie haben 2017 genügend Unterschriften für ihre Initiative "Ja zum Verhüllungsverbot" eingereicht, ein Abstimmungstermin steht aber noch nicht fest. Im Jahr 2009 hatten sie per Volksabstimmung schon durchgesetzt, dass an Moscheen keine neuen Minarette gebaut werden dürfen. Von den Türmen aus werden Muslime traditionell fünfmal am Tag zum Gebet gerufen.