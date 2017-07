Debatte über Solidaritätszuschlag Ostbeauftragte will Förderung für ganz Deutschland

In der Debatte um die Zukunft des Solidaritätszuschlags hat die Ostbeauftragte der Bundesregierung, Iris Gleicke, ihre Forderung nach einer bundesweiten Förderung strukturschwacher Regionen erneuert. "Entscheidend ist, dass wir auch nach 2019 eine Förderung strukturschwacher Regionen brauchen, und diese liegen immer noch in ihrer übergroßen Mehrzahl in Ostdeutschland", teilte die SPD-Politikerin dem SPIEGEL mit. "Wir müssen die Förderung aber auf alle strukturschwachen Regionen in unserem Land ausweiten."

Gleickes Partei hatte wiederum kürzlich angekündigt, sie wolle den Soli ab 2020 zunächst für untere und mittlere Einkommen abschaffen - und nach weiteren zwei bis vier Jahren dann für alle. Niedersachsens SPD-Ministerpräsident Stephan Weil will die Bürger mit einer raschen Abschaffung so um etwa 20 Milliarden Euro pro Jahr entlasten - und das Aus durch eine Anhebung des Spitzensteuersatzes finanzieren.

Gleickes Pläne beinhalten eine Ausweitung der Hilfen. "Ab 2020 wollen wir eine Förderung strukturschwacher Regionen, und zwar in Ost und West gleichermaßen", teilte die parlamentarische Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium mit. Der Soli werde zudem ja nicht nur in Westdeutschland gezahlt, sondern genauso von den Ostdeutschen.

Wie die zusätzliche Förderung bezahlt werden soll, ließ Gleicke dabei allerdings offen. "Das bleibt eine gesamtstaatliche Aufgabe. Wo das Geld am Ende herkommt, ist doch zweitrangig", teilte sie mit. "Ob wir die Gemeinschaftsaufgabe nun von Einnahmen aus dem Soli, der Einkommenssteuer, der Mehrwertsteuer oder aus der Tabaksteuer bezahlen, ist mir am Ende egal."

Der 5,5-prozentige Zuschlag auf die Steuerschuld gilt mit dem Auslaufen des Solidarpakts 2019 als überholt. Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hatte sich jedoch für ein langsameres Abschmelzen bis 2030 ausgesprochen.