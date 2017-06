Seehofer-Aussage Union verknüpft Soli-Abbau mit Wachstum

Wie und wann verschwindet der Solidaritätszuschlag? Das dürfte eine der wichtigsten Fragen im Steuerwahlkampf werden. CSU-Chef Horst Seehofer hat gegenüber der "Augsburger Allgemeinen" nun das Konzept der Union umrissen. Demnach sieht das Wahlprogramm von CDU und CSU für die Bundestagswahl vor, den geplanten Abbau an die Wirtschaftsleistung zu koppeln.

Laut Seehofer will die Union den Solidaritätszuschlag ab 2020 schrittweise abbauen, in der nächsten Legislaturperiode um mindestens vier Milliarden Euro. Der weitere Abbau solle dann an die Wirtschaftsleistung geknüpft werden. "Je stärker sie wächst, desto schneller wird er abgeschafft." 27 Jahre nach der Deutschen Einheit sei der "Soli", so Seehofer, "zunehmend verfassungswidrig".

Das sogenannte Baukindergeld soll laut Seehofer auf besonderen Wunsch der CSU wiedereingeführt werden. Wer eine Immobilie kauft, bekäme danach pro Kind und Jahr 1200 Euro Zuschuss - und zwar über einen Zeitraum von zehn Jahren. Außerdem sollen das Kindergeld und der Kinderfreibetrag nach den Worten Seehofers "deutlich" steigen. CDU und CSU wollen ihr gemeinsames Wahlprogramm am 3. Juli vorstellen

Die SPD hatte kürzlich bereits angekündigt, sie wolle den Soli ab 2020 zunächst für untere und mittlere Einkommen abschaffen und nach weiteren zwei bis vier Jahren dann für alle.