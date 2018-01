Land ohne Regierung Wenn der Deutschland-Boom zerbricht

Kürzlich habe ich eine Flasche der Marke "Siegfried Rheinland Dry Gin" verschenkt. Ich kenne mich mit Schnaps nicht aus und weiß nicht, ob das Destillat etwas taugt. Aber den Namen fand ich interessant. Noch vor wenigen Jahren wäre eine solche Anspielung auf deutsche Mythen kaum denkbar gewesen. Nibelungen und Rheingold fanden allenfalls in Opernhäusern statt, aber nicht im übrigen öffentlichen Leben.

Siemens hatte einst eine Glühlampe namens "Wotan" auf den Markt gebracht. Das war 1910, zu Zeiten nationalen Überschwangs unter Kaiser Wilhelm Zwo. Lange her. Nach zwei Kriegen und zig Millionen Opfern war Deutschmythisches über Jahrzehnte kein verkaufsförderndes Attribut mehr.

Deutsch war damals das Gegenteil von cool. Doch das hat sich zwischenzeitlich geändert. Ich will das Label "Siegfried" gar nicht problematisieren. Es ist vermutlich souverän ironisch gemeint. Insofern illustriert es jenen Wandel, der sich im Selbstverständnis dieser Gesellschaft vollzogen hat.

In den vergangenen zehn, zwölf Jahren hat sich eine neue Gelassenheit breitgemacht, basierend auf einem satten Selbstbewusstsein. Das ist erst einmal nichts Schlechtes, sondern gerade eine Voraussetzung für Offenheit, Toleranz und Experimentierfreude. Nur wer sich seiner selbst gewiss ist, lässt sich von dem Fremden nicht so leicht verunsichern.

Das neue Deutschlandgefühl

So war Deutschland in den Jahren unter Angela Merkel: eine zumeist gelassene Nation, ausgestattet mit solidem Selbstbewusstsein, die endlich auch ihre eigene Vergangenheit ironisieren konnte.

Das Fundament, auf dem diese Selbstgewissheit basierte, war der wirtschaftliche Erfolg. Als Kanzlerin hatte Merkel das Glück, auf diesem positiven Deutschlandgefühl dahingleiten zu können. Ab 2006 schwelgte das Land in einem neuen Optimismus: mit einer wachsenden Wirtschaft, mit immer mehr Jobs und immer weniger Arbeitslosen, mit immer weiter steigenden Überschüssen im Außenhandel (neue Exportzahlen gibt's Dienstag) und im Staatshaushalt.

Das positive Grundgefühl unterstützte wiederum die Wirtschaftsentwicklung - eine sich selbst verstärkende Spirale, die bis heute anhält (achten Sie Donnerstag auf neue Zahlen zum Wirtschaftswachstum 2017 vom Statistischen Bundesamt).

Doch all das steht derzeit zur Disposition. Und das ist tatsächlich ein Drama.

Einmal Aufschwung und zurück

Das Berliner Personal ist derzeit dabei, das optimistische Deutschlandgefühl zu verspielen. Immer noch wird sondiert, ob sich nicht doch noch eine Koalition der Regierungswilligen zusammenfindet. Diese Woche gehen die Gespräche zwischen Union und Sozialdemokraten weiter. Nicht auszuschließen, dass sie am Ende scheitern: Sollte ein Mitgliederentscheid der SPD-Basis einer Koalition letztlich eine Absage erteilen, stünde das gesamte Spitzenpersonal der potenziellen Koalitionäre blamiert da. Möglich, dass es dann zur Kernschmelze des traditionellen Parteiensystems käme, eine Entwicklung, die andere westliche Länder bereits erlebt haben.

Bei der Berliner Hängepartie steht viel mehr auf dem Spiel als die Handlungsfähigkeit des Staates. Es geht um das Bild, das die politische Spitze gegenwärtig abgibt - zögerlich, zaghaft, mut- und visionslos -, was wiederum auf das Selbstbild der Nation abfärbt und auf das Image, das die Bundesrepublik im Ausland genießt. Und das kann höchst reale wirtschaftliche und politische Auswirkungen haben.

Typisch deutsch? Pflichtbewusst, ordnungsliebend, fleißig

Jede Gesellschaft braucht Erzählungen, die ihr ein Gefühl dafür geben, wer sie ist und wohin sie strebt. Nationale Narrative gehören damit zu den wichtigsten immateriellen Vermögenswerten einer Gesellschaft.

Die deutsche Erzählung ist eine von wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit und staatlicher Effizienz. Dieses Narrativ ist das Erbe des späten 19. Jahrhunderts, als das zuvor rückständige und zersplitterte Land eine ökonomische Aufholjagd sondergleichen hinlegte. Die Wirtschaft wurde damals zum Ankerpunkt deutscher Identität. Was sich auch in der Verknüpfung von Wirtschaftsgütern und nationalen Mythen (siehe: die Glühlampe "Wotan") zeigte.

Daran hat sich im Grunde nicht viel geändert. Wenn die Wirtschaft läuft, sind die Bundesbürger ganz bei sich. Wie in den vergangenen zehn, zwölf Jahren, als das zweite deutsche Wirtschaftswunder allerlei Selbstzweifel wegwischte. So sehen sich die Bundesbürger immer noch selbst: pflichtbewusst, diszipliniert, ordnungsliebend, fleißig. Jeweils mehr als 80 Prozent der Befragten bezeichneten in einer Untersuchung des Instituts für Demoskopie Allensbach vom Herbst 2016 diese Attribute als typisch deutsch.

Der "kranke Mann" mit der "roten Laterne"

In den Neunzigerjahren und kurz nach der Jahrtausendwende sah das Deutschland-Bild ganz anders aus: Während der langen Dürrephase nach der Wiedervereinigung war das kollektive Selbstbewusstsein in sich zusammengefallen. Vom "kranken Mann Europas" war damals die Rede, vom Land "mit der roten Laterne", dessen Wirtschaft so langsam wuchs wie keine andere in Europa (außer Italiens) und das nicht in der Lage war, sich zu modernisieren.

Man kann solche kollektiven Stimmungsschwankungen als sozialpsychologische Luxusprobleme abtun. Aber das sind sie nicht.

Eine Gesellschaft, der der Glaube an ihre eigene Zukunft abhandenkommt, wird kaum in diese Zukunft investieren. Unternehmen halten sich zurück, investieren nur das Nötigste, verzichten möglichst auf Neueinstellungen. Niedrige Geburtenziffern, sinkende Zuwanderung und steigende Abwanderung verdüstern die demographischen Aussichten. Ausländische Investoren bleiben weg.

Auch politische Weichenstellungen werden unter diesen Bedingungen schwieriger. Wer nicht an einen guten Ausgang glaubt, wird kaum Reformen wagen, die ja immer auch bedeuten, Besitzstände aufzugeben.

Wie viel Coolness übrigbleibt

Die gegenwärtige Lähmung der Berliner Politik passt so gar nicht zum positiven nationalen Narrativ Deutschlands. Sie stört das Selbstbild einer Gesellschaft, die sich auf ihre ökonomische Effizienz und kollektive Handlungsfähigkeit einiges zugutehält - und sich in der Eurokrise gerne unseren Nachbarn als Vorbild präsentiert hat.

Noch schlägt sich die Verunsicherung nicht in ökonomischen Daten nieder. Noch erfreut sich die Bundesrepublik eines überschwänglichen Aufschwungs. Aber das kann sich rasch ändern.

Setzt sich die Berliner Hängepartie fort, ist einer unserer wichtigsten immateriellen Vermögenswerte - unser kollektives Selbstbild - reif für die Teilabschreibung. Fraglich, wie viel dann noch von der neudeutschen Coolness übrigbleibt.

