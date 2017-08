Um 8.20 Uhr steht Philipp Ritterskamp, wie fast jeden Morgen, im Stau. Er hat gerade Matse zur Kita gebracht, nun schlängelt sich sein Ford Fiesta die Hauptverkehrsstraße entlang. Es geht vorbei an den Hügeln, wegen denen Filmregisseur Tom Tykwer die Stadt einst das San Francisco Deutschlands nannte. Vorbei an alten Treppenfluchten, über die früher die Arbeiter zu den Fabriken unten am Fluss liefen. In der Blüte der deutschen Industrialisierung gingen die Werktätigen oft noch zu Fuß. Heute herrscht Stop-and-go an der Wupper.

Philipp trägt ein schief aufgesetztes Baseballcap und einen Zehntagebart. Manchmal, wenn ihn die Stadt zu sehr nervt, träumt der 32-Jährige von einem Haus auf dem Land. Und die Stadt nervt vor allem morgens, wenn er einmal quer durch sie hindurchmuss. Ohne Auto, sagt er, sei das schwierig. Radwege gebe es auf der Strecke kaum, "und wenn, dann enden sie oft im Nichts". Die Busse seien oft stark verspätet. "Manchmal kommt eine halbe Stunde lang gar keiner, und dann kommen gleich drei." Und ein Monatsticket würde ihn mehr als sein Auto kosten. Dann lieber Stau am Morgen und bis zu 45 Minuten Parkplatzsuche am Abend.

Von der Regierung wünscht sich Philipp, dass sie den öffentlichen Nahverkehr reformiert. Man sollte das Ganze per Steuer finanzieren, sagt er, und dann die Preise deutlich senken, am besten auf null. Gleichzeitig sollten endlich sinnvolle Radwege gebaut werden. "Aber das ist in einem Autoland wie unserem, dazu noch mit einer CDU-Regierung, wohl utopisch."

Das letzte Mal, als er regelmäßig Bus fuhr, versuchte sich Philipp gerade erfolglos als Student. Zumindest damals hatte die Warterei etwas Gutes: An seiner Haltestelle stand fast jeden Morgen dieselbe Frau. Eines Tages fragte sie ihn nach Feuer. Später fragte sie ihn, ob sie mal zusammen was trinken wollen. Heute ist Philipp mit dieser Frau verheiratet.

In Niedersachsen steuert Anika Engler den weißen Familienbus über eine leere, von Birken gesäumte Straße. Auf der Rückbank sitzen Jakob und Hannah und mampfen Chips. Jakob ist aufgeregt, weil er gleich seinen Freischwimmer machen will. Anika löst derweil das Logistikpuzzle des Tages. Die heutigen Puzzlestücke: Jakob zu einem Freund bringen, der ihn mit zum Schwimmen nimmt. Hannah zum Irish Dancing fahren. Brot einkaufen. Kartoffeln vom Bauern holen. Tanken. Hannah abholen. Jakob einsammeln. Brot, Kartoffeln und Kinder nach Hause fahren.

Für Anikas Verhältnisse ist das ein recht leichtes Puzzle, oft stehen weit mehr Fahrten an. Wichtige Aufgaben schreibt sich die 36-Jährige dann auf die Hand. Mehr als 2000 Kilometer fährt sie pro Monat, an manchen Tagen lebt sie im Auto.

Warum das so ist, zeigt sich am Ende der einsamen Straße, in "Steinhorst Downtown", beziehungsweise: was davon übrig ist. Es gibt dort einen Bäcker, einen Arzt, eine Apotheke, einen Schreibwarenladen und einen kleinen Edeka, der die nötigsten Lebensmittel hat. Alle anderen Läden und die Freizeitangebote für ihre Kinder sind über ein Dutzend Dörfer in der Umgebung verstreut.

Als Anika später am Tag tankt, steigt die Anzeige auf 78,81 Euro. "Ist da ein Loch drin?", fragt sie rhetorisch, als sie den Tankdeckel zuklappt. Rund 455 Euro geben die Englers im Monat für Diesel, Kfz-Steuer und Versicherung aus. Tendenz: eher steigend. Denn auch die Infrastruktur, die in Steinhorst noch übrig ist, droht nach und nach zu verschwinden.

Die Apothekerin Gabriele Gayger ist bereits 67 und sucht seit Jahren einen Nachfolger. Von ihren Angestellten wollte keiner den Laden übernehmen. "Die Margen der Medikamente schrumpfen, der Arbeitsaufwand wächst, und es kommen immer weniger Kunden", sagt einer von ihnen. Das habe er sich nicht antun wollen.

Im Mai schöpfte Gayger kurz Hoffnung. Ein irakischer Flüchtling namens Saeed Al-Mayyah wollte die Apotheke übernehmen. Er hatte in Bagdad als Pharmazeut gearbeitet und war auf seiner Flucht vor sunnitischen Schutzgelderpressern irgendwie in Steinhorst gelandet. Bürgermeister Singer spendierte dem Mann einen Sprachkurs. Manch einer im Dorf hörte schon auf, sich zu sorgen, wo er künftig seine Medikamente herbekommt. Doch es dürfte Jahre dauern, bis Al-Mayyah in Deutschland eine Berufserlaubnis erhält. So lange wird Gabriele Gayger kaum noch weitermachen.

Die Zukunft der kleinen Arztpraxis ist ähnlich ungewiss. Der alte Landarzt, Dr. Haase, war noch ein Überzeugungstäter mit grenzenlosem sozialem Verantwortungsgefühl. Er arbeitete oft mehr als 90 Stunden die Woche und machte bis spät abends Hausbesuche. Einmal führten ihn Anwohner mitten in der Nacht in eine Scheune, wo sich ein Mann erhängt hatte. Wortlos schnitt Haase den Strick durch und untersuchte die Leiche.

Heute ist der 77-Jährige im Ruhestand und kümmert sich um eine riesige Orchideensammlung. "Ich hab am Ende viel weniger verdient als am Anfang", resümiert er seine Laufbahn. "Dafür hab ich doppelt so viel gearbeitet."

Ein würdiger Nachfolger für Dr. Haase ließ sich nicht finden. Ein erster Arzt sprang rasch wieder ab, weil die Steinhorster ihn am Wochenende mit Anrufen penetrierten. Danach fand sich erst wieder Ersatz, als die Gemeinde 50.000 Euro Belohnung auslobte. Heute betreiben drei Ärzte aus einem Nachbarort die Praxis im Rotationsprinzip. Hausbesuche bei älteren Leuten sind seitdem gestrichen. Ab 2018 werden die Mediziner noch mehr Zeitdruck haben. Ein paar Dörfer weiter geht dann der nächste Landarzt in den Ruhestand. Die Steinhorster Praxis muss einen Teil der Patienten auffangen, obwohl sie ohnehin schon am Limit arbeitet.

In ihren Wahlprogrammen präsentieren die Parteien verschiedene Rezepte für die schwindsüchtigen Gemeinden auf dem Land. Die SPD will Geld aus bestehenden Wirtschaftsförderprogrammen in strukturschwache Regionen leiten; die CDU will ärztliche Versorgungszentren stärken, die mehrere Gemeinden auf einen Schlag abdecken. In Steinhorst ist man skeptisch, ob solche Maßnahmen ausreichen. "Der Job hier ist härter als eine 36-Stunden-Schicht im Krankenhaus", sagt eine Praxishelferin. "Viele Ärzte wollen ihn nicht machen - auch dann nicht, wenn sie mehr Fördergeld bekommen."

Anika Engler indes hofft, dass die Politik eine Lösung findet. "Falls irgendwann auch noch die letzte Infrastruktur aus Steinhorst verschwindet, dann ist das vor allem für die Älteren ein Problem", sagt sie. "Wer nicht mehr richtig laufen und Auto fahren kann, wäre dann völlig aufgeschmissen." Momentan sehe sie das Ganze noch gelassen, sagt sie. "Aber ich werde ja auch älter."