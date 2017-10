Hohe Unsicherheit Spanien erwartet wegen Katalonien-Krise geringeres Wirtschaftswachstum

Die Unsicherheit über die Zukunft Kataloniens bleibt offenbar nicht ohne Folgen für die Wirtschaft Spaniens: Die Regierung in Madrid korrigierte ihre Wachstumserwartung für das kommende Jahr von 2,6 auf 2,3 Prozent nach unten. Dies geht aus dem neuen Haushaltsplan des Wirtschaftsministeriums für die EU-Kommission hervor.

In dem Schreiben begründet die Regierung ihre neue Einschätzung mit "einer leichten Eindämmung der Binnennachfrage, die sich aus den negativen Auswirkungen der Unsicherheit ergibt, die mit der derzeitigen politischen Situation in Katalonien verbunden ist". Eine Fortsetzung der Krise oder die Unabhängigkeit Kataloniens hätten noch weit größere Auswirkungen, sagte die spanische Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium.

Ministerpräsident Mariano Rajoy warnte am Montag in einem Brief an den katalanischen Regierungschef Carles Puigdemont, "die enorme wirtschaftliche Ungewissheit" sei ein Risiko für den Wohlstand der Bürger. Wenn sich diese fortsetze, bestehe die Gefahr, dass Katalonien in eine Rezession stürzen könnte. Auf die Region entfällt etwa ein Fünftel der Wirtschaftsleistung in Spanien.

Im laufenden Jahr 2017 dürfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) Spaniens allerdings etwas stärker steigen als bisher erwartet. Für 2017 geht die Regierung von einem Wachstum von 3,1 Prozent aus. Außerdem erwartet sie, dass sich die angespannte Lage auf dem Arbeitsmarkt weiter verbessern wird.