Kritik aus eigener Partei Malu Dreyer lehnt Verzicht auf Sanktionen für jüngere Hartz-IV-Empfänger ab

Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Malu Dreyer hat den Vorstoß von Parteichefin Andrea Nahles zu Korrekturen der Hartz-IV-Reformen kritisiert. "Bei jüngeren Hartz-IV-Empfängern grundsätzlich ganz auf Sanktionen zu verzichten halte ich für zu kurz gesprungen", sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Nahles hatte sich am Wochenende für Revisionen der Arbeitsmarktreformen von Ex-Kanzler Gerhard Schröder (SPD) ausgesprochen. Sie forderte die Abschaffung von Sanktionen für jüngere Hartz-IV-Empfänger. Diese würden sich aufgrund der Sanktionen nie wieder im Jobcenter melden, um einen Ausbildungsplatz zu suchen. "Ergebnis sind ungelernte junge Erwachsene, die wir nicht mehr erreichen." Zugleich forderte sie eine Ausweitung des Schutzes durch die Arbeitslosenversicherung.

Kritik auch vom Koalitionspartner

Neben der Kritik an Nahles' Vorstoß, monierte Dreyer ebenfalls die aktuelle Situation, in der jüngere Arbeitslose mit schärferen Sanktionen belegt werden könnten als ältere. Das verstoße gegen das Prinzip der Gleichbehandlung. Besser sei, "gute und individuelle Maßnahmen anzubieten", wie dies in ihrem Bundesland geschehe, fügte Dreyer hinzu.

Vom Koalitionspartner kam umgehend Protest. Unions-Fraktionsvize Hermann Gröhe (CDU) sagte den Funke-Zeitungen, gerade bei jungen Arbeitslosen müsse es die Möglichkeit geben, "bei Verweigerung auch Leistungen zu kürzen". Ansonsten stünden deren Mitwirkungspflichten bei der Suche nach einer Arbeit "nur auf dem Papier".