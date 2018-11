SPD-Debatte Malu Dreyer warnt vor bedingungslosem Grundeinkommen

Die SPD diskutiert derzeit darüber, wie die Partei den Sozialstaat verändern will. Zwei Themen stehen dabei im Fokus: Eine mögliche Abschaffung beziehungsweise Umgestaltung von Hartz IV sowie eine Einführung eines sogenannten bedingungslosen Grundeinkommens, also einer Transferzahlung des Staates an jeden Bürger, unabhängig von dessen Einkommensverhältnissen.

Die SPD-Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, hält von Idee Nummer zwei nicht viel. Die SPD verstehe sich traditionell auch als "Partei der Arbeit". Sie sei "noch nie von diesem Modell überzeugt", sagte die stellvertretende Parteivorsitzende im Interview mit der Zeitung "Welt". Das Grundeinkommen suggeriere "eine einfache Antwort, die es nicht gibt". Erschwerend komme hinzu, dass es Menschen einbeziehe, "die der Hilfe des Staates gar nicht bedürften".

In der Frage einer Reform von Hartz IV stellt sich Dreyer klar hinter Parteichefin Andrea Nahles: "Hartz IV ist eine Wunde für viele Mitglieder der SPD". Das System stamme aus "einer vordigitalen Zeit" und "entspricht nicht den Herausforderungen unserer Zeit".