Gesetzentwurf So will die SPD Managergehälter begrenzen

Die SPD will exzessive Managergehälter mit einem umfassenden Gesetzentwurf begrenzen. In dem am Mittwoch vorgelegten Konzept schlägt die Bundestagsfraktion mehrere Maßnahmen vor:

So sollen Aktiengesellschaften Vorstandsbezüge nur bis höchstens 500.000 pro Jahr von der Steuer absetzen dürfen.

nur bis höchstens 500.000 pro Jahr von der dürfen. Außerdem soll die Hauptversammlung, also die Vertretung der Aktionäre, ein Maximalverhältnis zwischen der Vorstandsvergütung und dem Durchschnittsgehalt im Unternehmen festlegen.

im Unternehmen festlegen. Drittens soll der Aufsichtsrat bei schlechten Leistungen der Vorstände die Bezüge herabsetzen oder Ruhegehälter zurückfordern können.

"Wir haben keinen Raubtierkapitalismus in Deutschland, sondern das Leitbild der sozialen Marktwirtschaft", sagte SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann. In manchen Vorstandsetagen schienen Maß und Mitte verloren gegangen zu sein. Eine Neiddebatte gegen Manager wolle die SPD nicht führen. Viele Menschen hätten aber "ein Störgefühl" wenn sie erlebten, dass Manager trotz schlechter Leistungen umfassend abgesichert seien, während normale Arbeitnehmer bei schon bei kleinsten Verfehlungen das Risiko eingingen, fristlos gekündigt zu werden.

Vote Was taugen die SPD-Vorschläge zu Managergehältern? Die SPD will Managergehälter begrenzen und hat dafür ein Konzept vorgelegt. Es soll Aktionären und Aufsichtsräten mehr Möglichkeiten geben, die Bezüge zu begrenzen. Ist das der richtige Weg? Die SPD hat Recht: Managergehälter müssen begrenzt werden - wie genau, soll allerdings die Wirtschaft entscheiden.

Der Vorschlag ist Unsinn. Die Politik sollte sich aus Entscheidungen der Unternehmen raushalten.

Der Plan wird nicht funktionieren, weil er nicht weit genug geht. Der Gesetzgeber müsste konkrete Grenzen setzen.

Bundesjustizminister Heiko Maas hält eine steuerliche Begrenzung von Managergehältern für eine Frage der Gerechtigkeit. "Das ist keine Frage des Neides", sagte er. Wer mehr Verantwortung trage, solle auch mehr verdienen als andere. "Aber wenn Vergütungen und Boni in Millionenhöhe gezahlt werden, obwohl Gewinne sinken oder Beschäftigte entlassen werden müssen, haben die Menschen zu Recht das Gefühl, dass dort jedes Maß verloren gegangen ist."