Steuern Staat treibt 17 Milliarden Euro mit Betriebsprüfungen ein

Mehr Geld für den Fiskus: Die öffentliche Hand hat im vergangenen Jahr nach Betriebsprüfungen zusätzliche Steuereinnahmen kassiert. Nach den Kontrollen hat der Staat Steuern von rund 17 Milliarden Euro eingenommen. Das sind rund 1,1 Milliarden Euro weniger als im Jahr davor, wie aus dem aktuellen Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums nach Meldungen der Länder hervorgeht. Bei einer Betriebsprüfung kontrollieren die Finanzbehörden, ob die Unternehmen ihre Steuern gezahlt haben.

Mit 12,8 Milliarden Euro stammen die meisten Mehreinnahmen aus Kontrollen der Großbetriebe. Insgesamt wurden rund 190.000 Betriebe vom Finanzamt geprüft.

Unterdessen verzeichnete das gesamte Steueraufkommen im September ein großes Plus von fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie aus dem aktuellen Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums hervorgeht. Im Juli und August war das Plus weit geringer ausgefallen.

Der deutsche Staat nahm in den ersten neun Monaten dieses Jahres rund 473 Milliarden Euro ein. Das liegt klar über dem Plus, das in der Mai-Steuerschätzung für das Gesamtjahr 2016 vorausgesagt wurde.

Damit ist es möglich, dass bei der nächsten Schätzung im November die Prognose für das Jahr 2016 angehoben wird. Im September hieß es allerdings, dass sich der Einnahmezuwachs im restlichen Jahresverlauf abschwächen könnte. Erwartete Einnahmeminderungen seien in der letzten Steuerschätzung aber bereits berücksichtigt worden.