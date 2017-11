Staatliche Unternehmensbeteiligungen Was vom Tafelsilber übrig ist

Noch war das deutsche Tafelsilber in den Verhandlungen über eine Jamaika-Koalition kein großes Thema, doch das dürfte sich ändern: FDP-Chef Christian Lindner hatte schließlich schon im Wahlkampf gefordert, Bundesbeteiligungen an großen Unternehmen wie der Post, der Deutschen Telekom oder der Commerzbank zu verkaufen - und will dies auch in den Jamaika-Gesprächen auf die Agenda setzen.

Doch wie viel hat der Staat überhaupt noch? Die Grafik von SPIEGEL ONLINE und Statista zeigt die wichtigsten Beteiligungen des Bundes.

Statista/SPIEGEL ONLINE Grafik Bundesbeteiligung

Ganz vorne stehen dabei die Deutsche Bahn und die Bundesdruckerei, die als einzige große Blöcke noch komplett im Bundesbesitz sind. Bei beiden Unternehmen sind Privatisierungsversuche in der Vergangenheit kläglich gescheitert.

Andere Unternehmen haben zumindest einen Teilverkauf schon hinter sich. So wurden in den Neunzigerjahren aus der Bundespost die Deutsche Telekom und die Deutsche Post AG. Trotzdem hält der Bund noch immer große Unternehmensteile an diesen Konzernen. Bei der Telekom etwa sind es knapp 32 Prozent, die aktuell an der Börse rund 23 Milliarden Euro wert sind. Die 21 Prozent, die der Bund an der Post besitzt, würden rein rechnerisch etwa zehn Milliarden Euro bringen.

Doch ganz so einfach ist es mit der Privatisierung nicht. Denn die Frage ist auch immer: Wer kauft solch große Aktienpakete und wird damit zum beherrschenden Anteilseigner? Bei der Telekom zum Beispiel geht es immerhin auch um die Kontrolle über das größte Telefon- und Datennetz Europas (eine Analyse dazu lesen Sie hier bei SPIEGEL Plus).

Noch schwieriger ist es im Fall der Commerzbank . Hier hält der Bund über den Bankenrettungsfonds noch gut 15 Prozent, die aktuell 2,3 Milliarden Euro wert wären. Das Problem: Der Staat hat seinerzeit viel mehr dafür bezahlt. Der Verkauf wäre also ein Verlustgeschäft - weshalb es auch ein möglicher FDP-Finanzminister damit sicher nicht allzu eilig haben dürfte.