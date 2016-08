Bauboom: Städte und Gemeinden nehmen mehr Steuern ein als je zuvor

Gewerbesteuer und Grundsteuer haben den Kommunen im vergangenen Jahr Rekordeinnahmen beschert. Die Gemeinden in Deutschland nahmen 2015 durch diese sogenannten Realsteuern 58,9 Milliarden Euro ein und damit so viel wie noch nie zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Einnahmen um 2,5 Milliarden Euro oder 4,4 Prozent.

Auf die Gewerbesteuer entfielen dabei 45,7 Milliarden Euro, 4,5 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Das Gewerbesteueraufkommen stieg in elf von 16 Bundesländern. Die höchste Zunahme gab es in Schleswig-Holstein mit 15,3 Prozent, gefolgt von Rheinland-Pfalz mit einem Plus von 9,7 Prozent. Die stärksten Rückgänge verzeichneten dagegen die Stadtstaaten Hamburg und Berlin mit einem Minus von 8,2 Prozent und 3,5 Prozent.