Stanford-Ökonom Bloom "Die Politik ist für Firmen unberechenbar geworden"

Der Stanford-Ökonom Nicholas Bloom hält die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten und den Aufstieg populistischer Bewegungen für die derzeit größten Risiken für die Weltwirtschaft. "Weltweit hat sich die politisch bedingte Unsicherheit seit der Wahl Trumps in unseren Messungen mehr als verdoppelt", sagt Bloom in der aktuellen Ausgabe des SPIEGEL. "Um vergleichbare Werte zu finden, muss man weit zurückblicken, etwa in die späten Zwanzigerjahre, die Zeit der Großen Depression."

Der sogenannte Economic Policy Uncertainty Index, den Bloom mit Kollegen entwickelt hat, ist der erste Versuch, politisch bedingte Unsicherheit und die Folgen für die Wirtschaft zu messen. Bloom wertet dazu Zeitungen - darunter auch deutsche Blätter - aus und zählt die Häufigkeit von Schlüsselbegriffen wie "Haushaltsdefizit" oder "Regulierung". Die Ergebnisse gleicht er mit der Entwicklung von Aktienkursen und Wachstumsprognosen ab. Das Ergebnis ist klar: die politisch verursachte Unsicherheit ist heute so hoch wie seit den späten Zwanzigerjahren nicht mehr, der Zeit der Großen Depression.

Trump wird seine Wähler enttäuschen, glaubt Bloom

"Vereinfacht gesagt", so Bloom, gelte folgende Gleichung: "Sinkendes Wirtschaftswachstum und steigende Ungleichheit führen zu mehr Unsicherheit." Dies stärke Populisten, so der Wirtschaftswissenschaftler. "Die Fünf-Sterne-Bewegung in Italien lässt ihre Mitglieder über ihre Politik online abstimmen - mit der Folge, dass die Ergebnisse oft völlig unvorhersehbar sind. Auch Trump scheint regelmäßig aus der Hüfte zu schießen, an seinen dürren Twitter-Nachrichten kann man erkennen, dass er seine Meinung ständig ändert. Politik ist schwer berechenbar geworden, das macht es für einzelne, aber auch für Unternehmen so schwierig."

Bloom erwartet, dass Trump seine Wähler langfristig enttäuschen wird, auch wenn die Wirtschaft zunächst positiv auf seine Wahl reagiere. "Die Jobs dieser Menschen sind doch nicht durch Chinesen oder Mexikaner gefährdet, sondern durch Roboter und Computer", so Bloom. "Da helfen neue Handelsbarrieren und höhere Zölle nichts."

Ähnlich schätzt der Ökonom die Lage beim Brexit ein. Es sei kein Wunder, dass Großbritanniens Wirtschaft die Auswirkungen noch nicht spüre, so Bloom. "Der Wert des Pfundes ist wegen des Brexit-Votums gesunken, Großbritannien aber weiterhin Teil des Binnenmarkts - kein Wunder, dass Unternehmen, die vom Export abhängen, zufrieden sind. Das Problem ist nur: Wenn der Brexit erst einmal vollzogen ist, wird die Welt ganz anders aussehen."