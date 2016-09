Finanzpolitik nach der Wahl CDU-Staatssekretär spricht über höhere Steuern

In der unionsinternen Debatte über Steuersenkungen für Gering- und Mittelverdiener warnt das CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn seine Partei vor Denkverboten - und bringt eine gleichzeitige Anhebung des Spitzensteuersatzes ins Gespräch. "Wir sollten nicht schon im Vorfeld Tabus aufbauen", sagte der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesfinanzministerium in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" ("FAS").

"Das Ziel muss sein, die hart arbeitende Mittelschicht zu entlasten", sagte Spahn. Und weiter: "Man muss schauen, welche Kompromisse dafür nötig sind." Konkrete Zahlen nannte er nicht. In dieser Wahlperiode hatte die Union Steuererhöhungen ausgeschlossen - dies galt auch für Gutverdiener.

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hatte vergangene Woche den Steuerentlastungsspielraum in der nächsten Wahlperiode auf rund 15 Milliarden Euro beziffert. Zudem will er die Bürger bereits Anfang 2017 im Volumen von zwei Milliarden Euro von schleichenden Steuererhöhungen nach Lohnzuwächsen entlasten. Dazu will er die Inflation in den Steuertarif einarbeiten und die steuerfreien Freibeträge für Erwachsene und Kinder sowie das Kindergeld erhöhen, damit auch Geringverdiener profitieren.

Anders als in der Union wird bei ihren möglichen Koalitionspartnern - der SPD oder den Grünen - offen über eine stärkere Belastung von Spitzenverdienern diskutiert, um die Entlastung geringer und mittlerer Einkommen zu finanzieren.

Den möglichen Koalitionspartnern will CDU-Mann Spahn nun offenbar entgegenkommen. Nach dem Motto: weniger Steuern für niedrige und mittlere Einkommen, höhere Steuern für Wohlhabende. In der eigenen Partei hingegen dürfte der Vorstoß für Unmut sorgen: Die CDU will Steuererhöhungsdiskussionen vor der Bundestagswahl 2017 eigentlich vermeiden.

Die SPD denkt unterdessen laut über eigene Pläne nach. So erwägt sie laut Fraktionsvize Hubertus Heil die Einführung von Freibeträgen bei den Sozialabgaben. Er sagte der Funke-Mediengruppe, für einen bestimmten Teil des Einkommens müssten dann keine Beiträge für die Sozialversicherung bezahlt werden. Die Einnahmeausfälle müssten durch Steuermittel ausgeglichen werden. Denkbar sei, den Freibetrag zunächst für Familien mit Kindern einzuführen, sagte Heil.

Bei der Gesamtbelastung mit Steuern und Abgaben gebe es derzeit eine Schieflage: Für kleine und mittlere Einkommen sei neben der Steuerbelastung auch die Belastung mit Sozialabgaben relativ hoch. Sie schlügen vom ersten Euro an zu Buche, seien aber nach oben gedeckelt. Bei der Einkommensteuer gilt dagegen ein steuerfreier Grundfreibetrag von derzeit 8652 Euro. Erst danach beginnt die Steuerbelastung mit 14 Prozent und steigt dann allmählich auf 42 Prozent an.