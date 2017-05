Steuereinnahmen bis 2020 Schäuble rechnet mit 55 Milliarden Euro mehr als bisher

Geht der starke Aufwärtstrend bei den Staatseinnahmen doch weiter? Noch im Herbst hatten die Steuerschätzer zum ersten Mal seit langem ihre vorhergehende Prognose nach unten korrigiert. Doch nun rechnen sie für die kommenden Jahre offenbar doch mit deutlich höheren Steuerzahlungen. Im Vergleich zur Schätzung vom November geht das Bundesfinanzministerium nun von einem Steuerplus für Bund, Länder und Gemeinden in Höhe von 55 Milliarden Euro bis 2020 im aus, berichtet das "Handelsblatt" unter Berufung auf Insider.

Die Steuerschätzer arbeiten in dieser Woche ihre neue Prognose im Detail aus, die Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) am Donnerstag vorstellen wird. Für dieses Jahr erwarten Schäubles Experten laut der Zeitung einen Anstieg der Einnahmen auf 735 Milliarden Euro. Das sind 10,5 Milliarden Euro mehr als in der Schätzung vom November 2016 vorhergesagt.

Für 2018 rechnet das Ministerium demnach mit Einnahmen von 762 Milliarden Euro, also mit 10,2 Milliarden mehr als in der vorherigen Schätzung. Im Jahr 2019 erwarten die Experten 795 Milliarden Euro und damit 16 Milliarden mehr als noch im November vorhergesagt. 2020 sollen die Steuereinnahmen mit 825 Milliarden Euro um 18,3 Milliarden Euro höher liegen als zuletzt geschätzt.

Länder und Gemeinden profitieren stärker

Den Experten zufolge sollen die Länder und Gemeinden von den steigenden Einnahmen deutlich stärker profitieren als der Bund. Das liege an den Steuersenkungen und den höheren Bundeshilfen für die Länder bei Integrationsleistungen. Zwar könne sich der Bundesfinanzminister in diesem Jahr über einen niedrigen einstelligen Milliardenbetrag mehr freuen, heißt es in dem Bericht. 2017 könnten die Einnahmen für den Bund aber leicht geringer ausfallen als bisher erwartet.

Auch für 2019 und 2020 falle das Steuerplus für den Bund nur geringfügig aus, während Länder und Gemeinden jeweils deutlich mehr als fünf Milliarden Euro mehr in ihren Kassen hätten als im November kalkuliert, zitiert die Zeitung die Insider aus dem Kreis der Steuerschätzer.

Allerdings könnte auch diese Steuerschätzung bald wieder überholt sein - denn wie immer beruht sie allein auf dem geltenden Recht. Das heißt, dass derzeit geplante Steuersenkungen noch nicht berücksichtigt worden sind - und erst recht nicht mögliche weitere Entlastungen nach der Bundestagswahl in diesem September. Zudem werden die Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern für die Zeit nach 2019 neu geordnet.