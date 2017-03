Steuernachzahlungen Staat macht Hunderte Millionen Euro - dank horrendem Zinssatz

Obwohl die Zinsen am Markt extrem niedrig sind kassiert der deutsche Staat weiter kräftig aus Zuschlägen auf Steuernachforderungen. Im vergangenen Jahr nahm der Fiskus so unterm Strich und per Saldo gut 670,5 Millionen Euro Zinsen ein, teilte das Bundesfinanzministerium mit.

Die Zahl berechnet sich aus den Einnahmen durch Nachzahlungszinsen abzüglich der Zinsen auf Erstattungen, die die Finanzämter für zu viel gezahlte Steuern zurück überwiesen haben.

Grund für die hohen Einkünfte der Steuerbehörden sind die verhältnismäßig hohen Zinsen, mit denen die Finanzämter kalkulieren. Sowohl für Steuernachforderungen durch den Fiskus als auch für Erstattungen des Finanzamtes fallen Zinsen von 0,5 Prozent pro Monat an. Umgerechnet auf Jahresbasis entspricht das einem jährlichen Zinssatz von rund 6,2 Prozent.

Der feste Zinssatz ist seit mehr als 50 Jahren unverändert und steht gerade in der Niedrigzinsphase immer wieder in der Kritik. Nach Darstellung des Bundesfinanzministeriums sei er aber verfassungskonform und habe sich in der Praxis bewährt. Der Zinssatz von 0,5 Prozent könne "nicht mit dem wie auch immer verstandenen "Marktzins" verglichen werden". Es bestünden Unterschiede zwischen dem "Marktzins" und der Verzinsung nach der Abgabenordnung.

2014 hatte der Bundesfinanzhof entschieden, die Praxis sei rechtmäßig.