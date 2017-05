Steuerschätzung Staat rechnet bis 2021 mit 54,1 Milliarden Euro zusätzlich

Diese Zahlen werden im beginnenden Bundestagswahlkampf noch häufig Thema sein: Der Staat wird in den kommenden Jahren aller Voraussicht nach deutlich mehr Geld als bisher erwartet einnehmen. Er hätte damit auch einen größeren Spielraum für weitere Ausgaben oder Entlastungen der Bürger. Bund, Länder und Kommunen können bis zum Jahr 2021 mit 54,1 Milliarden Euro mehr Steuereinnahmen rechnen als noch im November vorhergesagt. Das gab der Arbeitskreis Steuerschätzung bekannt.

Allein im laufenden Jahr 2017 wird das Aufkommen voraussichtlich 7,9 Milliarden Euro höher ausfallen als zuletzt angenommen. Grund sind die allgemein gute Konjunktur, hohe Beschäftigung sowie die höheren Löhne und Firmengewinne. Mit dem in Aussicht gestellten Geldsegen werden gut vier Monate vor der Bundestagswahl die Forderungen nach stärkeren Entlastungen der Bürger und Unternehmen lauter.

SPD greift Schäubles Sparkurs an

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat allerdings bereits klargemacht: Trotz üppiger Einnahmen sieht er nicht mehr Spielraum für Steuersenkungen über das bisher angekündigte Volumen von jährlich 15 Milliarden Euro pro Jahr hinaus.

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat bereits mehr Geld für Investitionen gefordert. Insbesondere in Bildung müsse investiert werden, aber auch in Infrastruktur und den geförderten Wohnungsbau. "Wenn wir das nicht machen, schießen die Mieten, schießen die Wohnungspreise ins Unermessliche", sagte der SPD-Kanzlerkandidat am Donnerstag in Bonn. "Das, was wir an Überschüssen jetzt erzielen, sind einmalige Überschüsse." Die SPD wolle die Menschen durch Gebührenfreiheit von der Kita bis zum Meister-Bafög unmittelbar entlasten. "Darüber hinausgehende Entlastungen prüfen wir", fügte Schulz hinzu.

Die SPD will am Montag nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen darüber beraten, wie sie im Falle eines Wahlsiegs mit den Mehreinnahmen umgehen will. SPD-Finanzexperte Carsten Schneider übte Kritik an Schäubles Kurs. Es sei völlig unklar, wem die geplanten 15-Milliarden-Entlastungen des Finanzministers zugutekommen würden: "Kann sein, er meint damit die obersten Einkommen, also über 100.000 Euro, oder er meint die unteren", so Schneider.

Auch FDP-Chef Christian Lindner fordert weitreichende Entlastungen der Bürger. Lindner brachte im Gespräch mit dem "Handelsblatt" ein Volumen von 30 bis 40 Milliarden Euro pro Jahr ins Spiel.