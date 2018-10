Steuerschätzung Experten erwarten Ende des Steuerbooms

Am Dienstag kommen die Experten erneut zusammen, um zu rechnen und Finanzminister Olaf Scholz (SDP) am Donnerstag ihre neueste Prognose zu melden. Mit zusätzlichen Milliardeneinnahmen sei dabei nicht mehr zu rechnen, berichtet das "Handelsblatt" unter Berufung auf Insider.

Demnach gehen Institute und Bundesregierung in ihren Schätzvorlagen zwar für dieses Jahr noch von einem Plus für den Gesamtstaat aus, die Steuereinnahmen dürften gegenüber der Schätzung aus dem Mai leicht zulegen. Einige Schätzer sollen sogar für das laufende Jahr schon mit stagnierenden bis leicht schwächeren Einnahmen rechnen, berichtet die Zeitung weiter.

In den folgenden Jahre dürfte es keine großen Steigerungen mehr geben, hieß es in dem Bericht zudem. Für 2019 werde mit Einnahmen in etwa auf dem Niveau der Mai-Schätzung gerechnet. Für die Jahre danach dann mit stagnierenden bis leicht besseren Einnahmen.

Zum Vergleich: Die letzte Steuerschätzung im Mai hatte für den Gesamtstaat einen zusätzlichen Spielraum von 63 Milliarden Euro ergeben.

Manche Schätzer erwarten laut dem Bericht, dass sich die Finanzlage der Länder und Kommunen tendenziell stärker entwickelt, während die Steuern für den Bund kaum zulegen.

Der Arbeitskreis Steuerschätzungen ist ein Beirat beim Bundesministerium der Finanzen. Ihm gehören neben dem federführenden BMF das Bundeswirtschaftsministerium, fünf Wirtschaftsforschungsinstitute, das Statistische Bundesamt, die Deutsche Bundesbank, der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, die Länderfinanzministerien und die Bundesvereinigung kommunaler Spitzenverbände an.