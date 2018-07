Schwarz-gelbe Landesregierung NRW prüft Angebot für Kauf von Steuersünder-CD

In der Opposition hatten CDU und FDP im Düsseldorfer Landtag oft gegen den früheren SPD-Finanzminister Norbert Walter-Borjans gewettert, der im Kampf gegen Steuersünder immer wieder CDs mit Daten von Steuersündern kaufte. In den Koalitionsverhandlungen drängte FDP-Verhandlungsführer Christian Lindner, dass CDs nur noch unter ganz besonderen Bedingungen gekauft werden dürfen. Seit dem Regierungswechsel 2017 scheint sich die Haltung nun zu ändern.

Die schwarz-gelbe Landesregierung erwägt nun erstmals selbst den Ankauf einer Steuersünder-CD. Das Land prüfe derzeit ein entsprechendes Angebot, teilte das Düsseldorfer Finanzministerium der Nachrichtenagentur dpa mit. Weitere Details zum Zeitpunkt einer Entscheidung nannte die Behörde nicht. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag, Monika Düker, lobte laut dem Sender WDR aber den Schritt: "Die Ankäufe helfen, Steuerhinterzieher zu überführen."

Bundesweit sieben Milliarden Euro Mehreinnahmen

Das Ministerium indes betont, das Prüfungsverfahren für den Ankauf von Steuersünder-CDs sei seit dem Regierungswechsel nicht geändert worden. Etwaige Ankäufe würden einzeln geprüft, "nach dem Abwägen von Chancen und Risiken" werde darüber entschieden. Das Land stelle weiterhin die nötigen Ressourcen zur Verfügung.

In den vergangenen acht Jahren hat Nordrhein-Westfalen im Kampf gegen Steuersünder insgesamt elf CDs gekauft, neun davon in der Amtszeit Walter-Borjans (2010-2017), zwei weitere noch unter Ex-CDU-Minister Helmut Linssen. Knapp 20 Millionen Euro gab die Landesregierung dafür aus. Im Gegenzug flossen etwa 353 Millionen Euro an Nachforderungen sowie weitere 888 Millionen Euro durch Geldstrafen und Geldbußen in die Landeskasse - sowie circa 1,2 Milliarden Euro durch Selbstanzeigen. Bundesweit belaufen sich die Mehreinnahmen sogar auf sieben Milliarden Euro.

DPA Norbert Walter-Borjans

Die jetzige Opposition hatte der Landesregierung Anfang des Jahres vorgeworfen, die erfolgreiche Steuerfahndung bewusst schwächen zu wollen. Ausgelöst worden war die Debatte durch den Wechsel von zwei Spitzenkräften aus dem Wuppertaler Finanzamt in eine Großkanzlei. Die Wuppertaler Behörde war mit spektakulären Ankäufen von Steuerdaten-CDs immer wieder in den Schlagzeilen.