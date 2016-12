Stopp der Dakota-Pipeline Das kurze Glück der Sioux

Die Freude währte nicht lange. Mit Feuerwerksraketen, Getrommel und Jubel-Gesängen feierten die Protestler ihren Sieg. Die Sioux-Stammesführer ritten in einem großen Zirkel um das zentrale Lagerfeuer, das seit Monaten lodert. Andere schwenkten das Sternenbanner. "Mni wiconi!", riefen sie, "Wasser ist Leben!"

In der Tat war es ein historischer Erfolg. Acht Monate lang hatten die Sioux die Zufahrt zur wohl umstrittensten Pipeline-Baustelle der Welt besetzt gehalten, um sich Gehör zu verschaffen. Sie hatten in der Prärie von North Dakota in einem offenen Zeltlager ausgeharrt, in das bald Tausende strömten - Aktivisten, Veteranen, selbst Hollywood-Stars. Und schließlich, in der Nacht zu Montag, die erlösende Nachricht: Die Ölpipeline soll vorerst nun doch nicht durch ihr Reservat verlaufen.

Nur wenige Stunden später setzte Ernüchterung ein: Die wohlwollende Entscheidung, eine der letzten unter US-Präsident Barack Obama, dürfte von seinem Nachfolger Donald Trump schnell wieder revidiert werden.

Der Staat gewinnt

North Dakota ist ein weiteres Beispiel dafür, wie Amerika seit jeher mit seinen unterdrückten, enteigneten, dezimierten Ureinwohnern umgeht: Jede Konzession ist in Wahrheit nur ein kurzlebiger Köder. Am Ende siegt stets der Staat.

Auch in diesem Fall. Wobei es um viel mehr geht als die Zukunft der legendären Sioux oder den Bau einer Pipeline. Es geht darum, wie die USA - stellvertretend für die Welt - zwischen Umwelt und Wirtschaft abwägen, zwischen der Natur und ihren Ausbeutern. Und da wird sich in der Ära Trump einiges ändern.

Dass sich das jüngste Drama um Amerikas malträtierte Ureinwohner ausgerechnet an einer Pipeline entzündet, ist bezeichnend: Bodenschätze waren immer schon die Wurzel ihrer Tragödie, ihrer Unterjochung durch fremde Siedler. Früher war es Gold. Heute ist es Öl.

Die 3,8 Milliarden Dollar teure, 1885 Kilometer lange Dakota Access Pipeline führt durch vier US-Bundesstaaten - von North Dakota über South Dakota und Iowa nach Illinois. Sie gehört zu einem größeren Pipeline-Netz, das die Ölfelder im Norden der USA mit den Raffinerien im Süden verbinden soll, am Golf von Mexico.

Die Pipeline ist so gut wie fertig - bis auf 1,6 Kilometer. Die sollen durchs Standing-Rock-Reservat der Sioux führen, unter dem Missouri River und dem Lake Oahe hindurch. Beide Gewässer sind den Ureinwohnern heilig - und ihre Trinkwasserquellen.

Nach erfolglosen Gesprächen mit der Pipeline-Gesellschaft Energy Transfer Partners schlugen die Sioux ihr Protestlager auf. Während die Medien vom Wahlkampf abgelenkt waren, wuchs die Zeltsiedlung. Tausende Armeeveteranen rückten an, um die Demonstranten gegen die Polizei zu beschützen, die Wasserwerfer, Tränengas und Gummigeschosse einsetzte. Prominente wie Hollywood-Star Susan Sarandon und Ex-Vizepräsident Al Gore schlugen sich auf ihre Seite. Mehr als 520 Menschen wurden bei den Protestaktionen verhaftet.

Kurz vor einem Ultimatum, das Lager zu räumen, stoppte das Army Corps of Engineers - das Ingenieurskorps der US-Armee, das die Pipeline im Auftrag des Konzerns baut - am Sonntag alle weiteren Arbeiten in North Dakota: Man wolle im Rahmen einer Umweltprüfung statt dessen "alternative Routen" finden, hieß es in einer Mitteilung.

Video: US-Armee stoppt Pipeline-Bau durch Ureinwohner-Reservat

Video AFP

Doch die Ureinwohner können nur kurz aufatmen: Am 20. Januar dürfte sich die Lage wieder zu ihren Ungunsten ändern.

Denn dann zieht Trump ins Weiße Haus ein. Und der hat sich kategorisch für die Pipeline ausgesprochen. Mehr noch: Er besaß lange Aktien an der Pipeline-Gesellschaft Energy Transfer Partners und hält weiter bis zu 250.000 Dollar am Energiekonzern Phillips 66, der mit 25 Prozent an der Dakota-Pipeline beteiligt ist.

"Ab 20. Januar haben die Erwachsenen das Sagen", prophezeite der Kongressabgeordnete Kevin Cramer, ein Republikaner aus North Dakota, unter Verweis auf Trumps Vereidigung. Auch Paul Ryan, der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses, hält die Pipeline-Blockade nur für vorübergehend: "Ich freue mich darauf, wenn diese Anti-Energie-Präsidentschaft hinter uns liegt."

Schließlich verspricht Trump genau das Gegenteil: Indem er die Regulierungen für die Energiebranche zurückrollt, will er eine halbe Million Stellen schaffen. Auch wenn diese Zahlen frei erfunden scheinen: "Pipelines werden unter Trump die Sieger sein", glaubt Börsenguru Jim Cramer vom TV-Wirtschaftssender CNBC.

Das wissen die Betreiber selbst am besten. Die jüngste Verzögerung sei nur eine "offene und durchsichtige politische Aktion", erklärte Energy Transfer Partners jetzt. Man werde das Projekt unbeirrt vollenden: "Nichts ändert etwas daran."