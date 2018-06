Strafzölle Trump-Berater sieht Risiko für US-Wirtschaft

Die heftig umstrittene Entscheidung für Strafzölle hat die US-Regierung beim G7-Finanzministertreffen in Kanada isoliert dastehen lassen. Nun bemüht sich der Beraterstab von US-Präsident Donald Trump, dessen Entscheidung zu verteidigen und die Folgen für das eigene Land herunterzuspielen. So räumte Trumps Wirtschaftsberater zunächst ein, dass die neuen Strafzölle der Wirtschaft seines Landes schaden könnten. "Das könnte passieren, ich bestreite das nicht", sagte Präsidentenberater Larry Kudlow im US-Sender Fox News. "Darauf muss man ein Auge haben." Zugleich betonte er, die US-Wirtschaft laufe derzeit "auf Hochtouren".

Kudlow rechtfertigte die Zoll-Entscheidung von Präsident Trump als Teil einer Strategie, das Welthandelssystem zu reformieren, in dem es zu viele Regelverstöße gegeben habe. "Beschuldigt nicht Trump", sagte Kudlow. "Beschuldigt China, beschuldigt Europa, beschuldigt Nafta. Beschuldigt alle, die keinen Handel, keine Zölle und keinen Schutz beruhend auf Wechselseitigkeit wollen." Trump reagiere nur "auf Jahrzehnte des Missbrauchs".

Die US-Regierung steht nach ihrer Zoll-Entscheidung international und auch innenpolitisch unter Druck. Auch republikanische Politiker warnten, die Importsteuern von 25 Prozent auf Stahl und zehn Prozent auf Aluminium würden Preiserhöhungen für US-Bürger und im schlimmsten Fall auch Jobverluste mit sich bringen.

Trudeau sieht US-Zölle als Beleidigung für gefallene Soldaten

Sowohl die EU als auch Kanada reichten Klage bei der Welthandelsorganisation WTO gegen die US-Sonderzölle ein und wollen Vergeltungszölle auf bestimmte Produkte erheben. Kanada will zum Beispiel Zuschläge auf US-Agrarprodukte erheben. Dies könnten insbesondere ländliche Regionen in den USA zu spüren bekommen, wo Trump viele Anhänger hat. Die EU will voraussichtlich ab Mitte Juni Vergeltungszölle auf US-Produkte wie Whiskey, Erdnussbutter, Motorräder, Jeans oder Tabakprodukte erheben.

Die US-Begründung, die Zölle zum Schutz von Arbeitsplätzen dienten der Verteidigung der nationalen Sicherheit, wiesen die EU und Kanada zurück. Zudem sieht Kanada eine Verletzung des Freihandelsabkommens Nafta mit den USA und Mexiko. Kanadas Premierminister Justin Trudeau sagte dem US-Sender NBC angesichts der engen Freundschaft zwischen Kanada und den USA seien die Strafzölle "beleidigend und nicht hinnehmbar". Er erinnerte daran, "dass unsere Soldaten in den Bergen von Afghanistan Seite an Seite gekämpft haben und gestorben sind". Für diese Soldaten sei die US-Entscheidung eine "Beleidigung".

Trumps Berater Kudlow wies die Vorwürfe zurück. "Ich denke, hier überreagiert er", sagte Kudlow über Trudeau. Kanada sei "ein guter Freund und Verbündeter der Vereinigten Staaten, niemand bestreitet das. Der Punkt ist aber: Wir müssen uns schützen." Den Handelskonflikt mit Kanada bezeichnete Kudlow als "Familienstreit". Am 8. und 9. Juni ist Kanada Gastgeber des G7-Gipfels, zu dem auch Trump erwartet wird.

China droht mit Abbruch von Verhandlungen

Die US-Strafzölle in Höhe von 25 Prozent auf Stahl und zehn Prozent auf Aluminium gelten seit Freitag. Die Ausnahme, die die USA zunächst der EU und den beiden Nachbarländern Kanada und Mexiko gewährt hatte, lief aus.

AP US-chinesische Verhandlungen in Peking

Die USA liefern sich nicht nur mit westlichen Ländern einen Handelsstreit, sondern auch mit China. Der US-Präsident kritisiert seit langem das Handelsdefizit der USA mit China und will es deutlich reduzieren. Allein im vergangenen Jahr exportierte die Volksrepublik für 375 Milliarden Dollar mehr Waren in die USA, als es von dort einführte. Peking signalisierte zwar in manchen Punkten Entgegenkommen, reagiert aber verärgert auf die Drohgebärden aus Washington. So hieß es in einer Mitteilung der chinesischen Regierung, ein etwaiges Handelsabkommen, über das die beiden Regierungen derzeit verhandeln, werde "nicht in Kraft treten", wenn Washington angedrohte Zölle auf chinesische Importe erlasse.