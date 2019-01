Am 21. Januar beginnen in Berlin die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst in den Bundesländern. Die Arbeitnehmerseite, vertreten durch die Gewerkschaften, hat bereits ihre Forderungen formuliert - es geht um sechs Prozent mehr Lohn, mindestens aber ein Plus von 200 Euro pro Monat.

Insgesamt geht es um 3,3 Millionen Beschäftigte, die unter anderem vertreten werden durch Ver.di und den Deutschen Beamtenbund (DBB). DBB-Chef Ulrich Silberbach hat seinen Kontrahenten von der Arbeitgeberseite - der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) - nun schon einmal sein Arsenal gezeigt. Es könne zu Streiks kommen, und zwar an einem für den Staat durchaus neuralgischen Punkt. Arbeitsniederlegungen könne es "zum Beispiel in Steuerverwaltungen und Finanzämtern" geben, sagte Silberbach der Zeitung "Kölner Stadtanzeiger".

Der DBB-Chef rechnet auch deshalb mit einer hohen Akzeptanz möglicher Streiks durch die Bevölkerung. Die Gewerkschaft werde "keine Krankenhäuser komplett dicht machen oder andere hochsensible Bereiche". Er könne sich aber vorstellen, dass "sich viele Menschen darüber freuen, wenn sie mal ein paar Wochen keinen Steuerbescheid erhalten". Die Finanzminister hingegen dürften sich ärgern, "weil ihre Einnahmeseite brachliegt". Für die Politik sei das "hochsensibel".

Das Streikverbot für Beamte sei dabei kein Hindernis. Die wichtigen Rechenzentren der Verwaltung seien "überwiegend mit Angestellten besetzt", so Silberbach. Der Beamtenbund zählt insgesamt etwa 1,3 Millionen Mitglieder. Im Jahr 2003 wurde er auch für nicht verbeamtete Angestellte des öffentlichen Dienstes geöffnet.