Deutschland in Zahlen Warum ist Strom so teuer?

Mit dem Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien, kurz EEG, führte die damalige Bundesregierung im Jahr 2000 auch die EEG-Umlage ein. Stromverbraucher zahlen seither für jedes verbrauchte Kilowatt einen Anteil für die Förderung regenerativer Energien. Privathaushalte schultern dabei die größte Last, denn energieintensive Unternehmen sind von der Abgabe befreit.

Der Anteil des Stroms aus Sonne, Wind, Wasser und Biomasse, der ins Netz eingespeist wird, wächst seitdem kontinuierlich - genauso wie die Kritik an der EEG-Umlage.

Der Strompreis ist seit dem Jahr 2000 deutlich gestiegen, eine Kilowattstunde kostet heute im Schnitt mehr als doppelt so viel wie vor 17 Jahren. Am Spotmarkt, an dem die Energieversorger zusätzliche Strommengen einkaufen, hat sich dagegen kaum etwas geändert: Zwar stiegen die Preise dort bis 2008 deutlich an, dann aber fielen sie fast wieder auf das Niveau von 2000. Was also ist der Grund für die gestiegenen Strompreise für die Endverbraucher?

Zum einen hat die damalige rot-grüne Bundesregierung im Jahr 1999 eine Stromsteuer eingeführt - um Energie zu verteuern und Arbeit billiger zu machen. Die Einnahmen fließen zum größten Teil in die Rentenkasse. Mit anfangs 1,28 Cent pro Kilowattstunden und heute 2,05 Cent hat die Steuer den Strom deutlich verteuert.

SPIEGEL ONLINE

Es sind aber vor allem zwei andere Preisbestandteile, die Strom seither deutlich teurer gemacht haben. Einer davon ist die EEG-Umlage: Im Jahr ihrer Einführung betrug sie nur 0,2 Cent pro Kilowattstunde. Zehn Jahre später zahlten Verbraucher schon mehr als das Zehnfache (2,05 Cent), heute sind es 6,88 Cent.

Die zweite Größe, die sich verändert hat, sind die Netzentgelte. Die Abgaben für die Nutzung der Stromnetze werden erst seit 2006 gesondert erhoben. Im ersten Jahr betrugen sie stolze 6,93 Prozent je Kilowattstunde danach fiel der Preis bis 2010 auf 5,86 Cent, um dann wieder anzusteigen. Heute zahlen die Stromkonzerne 7,5 Cent. Und in der Regel geben sie die Kosten an die Verbraucher weiter

Haben die Ökoabgaben etwas gebracht? Der Anteil der erneuerbaren Energieträger an der Stromerzeugung ist jedenfalls deutlich gewachsen. 1991 haben ein paar Windkraftanlagen und die Wasserkraftwerke in Deutschland gut drei Prozent der Stromerzeugung beigesteuert. 2016 lag der Anteil mit 31,7 Prozent schon bei fast einem Drittel.

Für den Klimaschutz ist das eine gute Nachricht - der Zuwachs der erneuerbaren Energien hat viele Millionen Tonnen CO2 eingespart, der Anteil der besonders schädlichen Kohle an der Stromerzeugung ist deutlich zurückgegangen.