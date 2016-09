Energiewende Hier sollen Deutschlands Stromautobahnen verlaufen

Der Bau zweier riesiger Stromtrassen quer durch Deutschland ist eines der größten Infrastrukturprojekte des laufenden Jahrzehnts - und eines der größten Streitthemen der Republik. Nun geht das Projekt in die heiße Phase.

Die Stromnetzbetreiber Tennet und Transnet haben ihre Vorschläge für die neuen Leitungen ausgearbeitet. Aus diesen Vorschlägen soll bis 2017 der exakte Verlauf der beiden Trassen festgelegt werden.

Wie aus den Plänen hervorgeht, sollen die neuen Leitungen jedenfalls deutlich weiter im Osten Deutschlands verlegt werden als ursprünglich geplant. Die empfohlenen Varianten für den Trassenverlauf können Sie der Karte entnehmen:

SPIEGEL ONLINE

Die neuen Leitungen sind dringend nötig, um die deutsche Energiewende voranzubringen. In der Nord- und Ostsee und an den Küsten gehen immer neue Windparks ans Netz und produzieren gewaltige Mengen Strom. Die beiden Trassen sollen diesen in den industriereichen Süden der Republik transportieren.

Doch wegen des Trassenbaus gab es in den vergangenen Jahren immer wieder heftigen Streit. Hunderte von Bürgerbewegungen protestierten dagegen und warnten unter anderem vor einer Verschandelung der Landschaft und einem drohenden Werteverfall von Immobilien in der Nähe der geplanten Leitungen. Auch CSU-Chef Horst Seehofer blockierte das Projekt lange. Er sprach von "Monstertrassen" in Bayern, die es unbedingt zu verhindern gelte.

Im Oktober 2015 einigte sich die Regierung schließlich auf einen komplizierten - und teuren - Kompromiss: Statt riesige neue Strommasten zu bauen, sollen nun sogenannte Erdkabel verlegt werden. Bei diesem Verfahren werden mit Pflügen Schächte in die Erde gebuddelt und die mit Kunststoffrohren ummantelten Stromstrippen dort hineingelegt.

Die unterirdischen Stromautobahnen werden nach Schätzung der Regierung die Baukosten um drei bis acht Milliarden Euro im Vergleich zu Freileitungen verteuern. Da das auf die Stromtarife umgelegt wird, kommen auf den Durchschnittshaushalt bis zu zehn Euro im Jahr Mehrkosten zu. Ein typischer Industriebetrieb muss demnach bis zu 160.000 und eine Gewerbefirma bis zu 11.000 Euro zusätzlich aufbringen.

Die Vorschläge von Tennet und Transnet werden nun von der Bundesnetzagentur geprüft. Auch die Bürger können sich ab sofort an dem Verfahren beteiligen und auf einer eigens eingerichteten Webseite ihre Wünsche und Anmerkungen einreichen. Im Jahr 2025 sollen die Leitungen fertig gebaut sein.

Seehofer reklamiert die neuen Vorschläge der Netzbetreiber schon als politischen Sieg für sich. "Das ist ein voller Erfolg", sagte er dem "Münchner Merkur".

Die Opposition dagegen kritisiert Seehofers Rolle im Trassenstreit. "Der Populismus der CSU hat den Netzausbau um Jahre zurückgeworfen und um Milliarden teurer gemacht", sagt der Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer. Die Zeche zahlten nun die Verbraucher.

Eva Bulling-Schröter, die Energieexpertin der Linken, monierte, dass die hohe Rendite der Netzbetreiber die Kosten für die Verbraucher unnötig in die Höhe treibe. Derzeit erhalten die vier Netzbetreiber Tennet, TransnetBW, Amprion und 50Hertz sowie die kommunalen Netzbetreiber auf Neuinvestitionen eine Garantie von 9,05 Prozent Eigenkapitalrendite, bei Investitionen in Altanlagen sind es 7,41 Prozent.