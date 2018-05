Pläne der EU-Kommission Bundesumweltministerin lehnt generelles Plastikverbot ab

Die EU-Kommission will ein Verbot von Wegwerfware aus Plastik, um die Umwelt besser vor Plastikmüll zu schützen. Am Montag will Brüssel den Vorschlag zu einer entsprechenden Richtlinie vorstellen - die Pläne waren bereits Anfang des Jahres durchgesickert. Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat sich davor gegen ein generelles Verbot von Plastik ausgesprochen.

"Ich bin nicht für ein Verbot von Plastik generell", sagte die SPD-Politikerin im ARD-"Morgenmagazin". Plastik sei ein sehr wertvoller Stoff und werde in vielen Bereichen, etwa der Medizin, gebraucht. Die Verwendung als Verpackungsmaterial will sie aber massiv zurückdrängen. "Es darf kein Plastik mehr eingesetzt werden, das nicht recycelbar ist", forderte Schulze.

Die EU-Pläne sind aus Sicht von Schulze nicht weitreichend genug. Das Vorhaben der Kommission, etwa ein Verbot von Plastikgeschirr und Strohhalmen, sei "eher zu schwach", sagte sie. Man müsse dort ansetzen, wo es in die Umwelt gelangt. Dies sei beim Hersteller.

Weltweit, aber auch in Europa werden enorme Mengen Kunststoffe genutzt und anschließend weggeworfen. Allein in der EU entstehen nach Angaben der EU-Kommission jedes Jahr rund 26 Millionen Tonnen Plastikmüll, von denen weniger als 30 Prozent zur Wiederverwertung gesammelt werden.

Vom Rest landet ein Großteil auf Müllkippen oder in der Umwelt. Schon im Januar forderte die Brüsseler Behörde deshalb in einer Plastik-Strategie, dass bis 2030 alle Kunststoffe wiederverwertbar sein sollen.