Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte Beamtenbund will gegen die Streikbremse klagen

Der Beamtenbund dbb will gegen das Tarifeinheitsgesetz von Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) vorgehen. Der dbb halte das Gesetz für einen Eingriff in die Koalitionsfreiheit - also in das grundgesetzlich garantierte Recht von Arbeitnehmern sich zusammenzuschließen, heißt es in einer Mitteilung des Beamtenbundes.

Das Gesetz richtet sich gegen die Zersplitterung bei Gewerkschaften. Demnach gilt bei konkurrierenden Tarifverträgen in einem Betrieb nur der Abschluss der mitgliederstärksten Gewerkschaft. Fast die Hälfte der Deutschen hält diese auch als Streikbremse bekannte Regelung für richtig.

Im Zuge der Regierungsbildung nach der Bundestagswahl wolle man gegen die auch Streikbremse genannte Regelung wieder verstärkt mobil machen, kündigte der dbb-Vorsitzende Klaus Dauderstädt an. "Das Tarifeinheitsgesetz war schon in der großen Koalition sehr umstritten", sagte er. "Weitere Parteien wie die FDP, die Grünen sowie die Linke waren ohnehin dagegen."

Das Bundesverfassungsgericht hatte die Klagen des dbb und anderer Gewerkschaften gegen die seit rund zwei Jahren geltende Neuregelung im Juli weitgehend abgewiesen. Es machte aber Vorgaben für die Anwendung des Gesetzes und forderte eine gesetzliche Nachbesserung, wonach die Interessen kleinerer Berufsgruppen wie Piloten oder Krankenhausärzte nicht unter den Tisch fallen dürfen.

DPA Klaus Dauderstädt (Archiv)

Mit dieser Vorgabe drohen zwischen den Tarifparteien, aber auch den Gewerkschaften jahrelange Rechtsunsicherheit und viel Stoff für Streit. Auch Dauderstädt prophezeite angesichts der nun angekündigten Klage ein zähes Ringen um die vom Bundesverfassungsgericht aufgegebene Nachbesserung.